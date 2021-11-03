Бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина: «Гражданин без ресторана обойдется, но ресторан не обойдется без гражданина»

Предприниматели принимают на себя весь удар пандемии Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморском крае с 30 октября усилили противоковидные меры, пока люди стоят в очередях на прививку, предприниматели принимают на себя весь удар, что принесли коронавирусные ограничения. С приморцами, что пытаются оставить свой бизнес на плаву, ежедневно работает уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина. О том, как помочь бизнесменам выжить в такое непростое время, и стоило ли вообще вводить QR-коды в такие общественные места, как кафе, кинотеатры и рестораны, эксперт рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Бизнес столкнулся с негативом

- Марина Анатольевна, для главного защитника предпринимателей сейчас наступила горячая пора, так?

- Да, я как раз перед выходными только прилетела из Москвы, а тут и новые ограничения, и события с Некрасовским рынком. Едва успела отдохнуть, сразу в работу. Сначала сделала прививку: у меня как раз подошел срок ревакцинации, ну и вся эта ситуация – отношение людей, как у нас, так и в Москве, ежедневные рекорды по заболеваемости. В общем, в воскресенье сделала прививку, как видите, живая, разговариваю с вами. Ну и дальше погрузилась в работу.

- И как бизнес отреагировал на нововведения?

- Я сегодня встречалась с представителями ассоциации рестораторов и отельеров, по их данным, часть заведений с введением ограничений уже закрылись на эти дни, есть те, кто работает, соблюдая ограничения, но у них до 50% падение выручки только за первые два дня. Собираем информацию от предпринимателей, занятых в общественном питании, и от работников торговых центров, где ограничения по фудкрортам, по детским центрам, они говорят о негативной реакции со стороны граждан.

Предприниматели сегодня мне жаловались на то, что сталкиваются с большим негативом, когда просят предъявить QR-коды.

- Как будто они сами это придумали…

- Причем, я вообще не могу понять эту ситуацию, ведь у предпринимателей работают кто? Те же люди. Да и предприниматели – те же люди. Я не понимаю негатива, предприниматели наоборот находятся здесь между молотом и наковальней. Им нужно и обеспечить вакцинацию, и уговорить работников, и сохранить предприятие. Не позавидуешь, честное слово.

- Как вы считаете, введение QR-кодов - это крайняя мера?

- Ну, конечно, нет. Крайняя мера была бы закрытие заведений. Москва и Калининград, например, пошли по жесткому локдауну, они все закрыли. Органы власти Приморского края наоборот пошли на такой шаг, хотя бы при помощи QR-кодов убедить людей, что нужно вакцинироваться. Удастся это или нет, покажет 7 число и уровень вакцинации.

Но, знаете, мне кажется, что введение кодов в местах, без которых человек ну никак не обойдется, сыграло бы большую роль. Потому что любой гражданин без ресторана обойдется, но ресторан не обойдется без гражданина. А такие вещи, как общественный транспорт, - здесь уже сложнее, им большая часть жителей пользуется. И если у нас все-таки задача QR-кода заключается в том, чтобы увеличить долю вакцинированных, значит, и вводить их нужно там.

Марина Шемилина ежедневно помогает предпринимателям Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Малыши» настрадались

- А что сегодня представляет из себя бизнес Приморского края?

- У нас есть несколько категорий: микробизнес, малый и средний бизнес. 90% субъектов предпринимательства - это микробизнес. И такая ситуация не только в крае, а в России в принципе. У нас 202 средних предприятия, порядка 3-4 тысяч - это малые предприятия, а все остальное - микропредприятия. Это и ИП, и юридические лица. Самозанятые на сегодня пока не входят в общую статистику субъектов малого и среднего предпринимательства.

Если говорить по отраслям, то где-то около 40% - это различные услуги.

- По какому бизнесу пандемия ударила больше всего?

- Пандемийный кризис отличаемся от иных, предыдущих, тем, что он ударил именно по «малышам». Возьмите кризис 2008-2009 годов – пострадали в основном финансовые, банковские структуры, крупный бизнес. От пандемийного кризиса пострадали как раз самые-самые «малыши», потому что большая часть работает именно в сфере услуг. Федеральные сети работу не приостанавливали, а «малыши» больше всех настрадались и в прошлом году, и вот сейчас опять ударили по ним.

- Как вы сами относитесь к нынешним ограничениям?

- Это очень жесткая мера, я воспринимаю ее как предупреждение. И мне очень жаль, что во всей этой истории страдает бизнес. Потому что, по большому счету, предупреждение гражданам, которые не желают вакцинироваться, защищать себя. Ведь там же есть еще отстранение от работы, а не только запрет на посещение ресторанов.

У нас как-то всегда общепит остается крайним, и нам стало интересно, почему. Мы еще в прошлые пики делали запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать, действительно ли общепит является одним из основных очагов инфекции. Получили ответ, что из всех заболевших работающих было 60%, и из них только 7% - это работники общепита. Это говорит о том, что точки общественного питания не являются очагами заболевания. Более того, я на прошлой неделе получила много писем от разных отраслей – и торговые центры, и общественное питание, и кинотеатры – и все они говорят о том, что все эти точки наоборот наиболее безопасны. Потому что у них и антисептики, и воздух обезвреживается, и какая-никакая охрана заставляет маски применять. В отличие от того же общественного транспорта. Конечно, не может быть такого, что все болеют, а в общепите нет. Но…

Гость студии - Марина Шемилина Фото: Сергей БАЛАНОВ

Просить помощь у властей

- Почему, как вы думаете, у нас ввели QR-коды, если эта идея провалилась в Москве?

- По мнению мэра Москвы, опыт не провалился. За 2,5 недели уровень вакцинации значительно подрос. За эти 2,5 недели рестораны Москвы получили шикарную поддержку - по миллиону рублей от администрации, субсидии на возмещение коммунальных затрат и на средства индивидуальной защиты.

- Что чаще всего волнует сейчас предпринимателей?

- Как я и говорила, крайним во всей этой истории оказался бизнес. Я понимаю, что на сегодняшний день введение QR-кодов - это лучше, чем полное закрытие, но даже в этом бизнес расходится. Для кого-то такая мера равносильна закрытию. Несколько предприятий действительно не работают на время локдауна, а кто-то подстраивается под ту схему, что им предложили. Сложно говорить, что для бизнесменов лучше, каждый выбирает сам, как им продержаться на плаву.

Конечно же, были вопросы в законности отстранения от работы непривитых сотрудников. Но когда увидели, что у нас вводятся ограничения, то пошли вопросы о том, кто будет возмещать все потери и убытки, и как бизнесу выжить. Мне кажется, бизнес истощен и ему нужна поддержка. Мы будем просить правительство Приморского края вводить виды помощи. Например, возместить предприятиям, которые закрылись, их обязательные платежи по аренде или коммунальные платежи. Бизнес в Приморском крае в сложной ситуации, перед предпринимателями стоит вопрос не о том, как развиваться, а как выжить. Предпринимательство Приморского края отличается от бизнеса других регионов своей активностью. Но в связи с сложившейся ситуацией очень много проектов свернулись и остались в мечтах, потому что на сегодняшний день у бизнеса стоит в первую очередь задача выжить.

- Есть ли диалог между властью и бизнесом?

- Диалог, конечно, есть. На кануне введения проводилось много встреч. Но есть же объективность, которая не всегда, наверное, позволяет сделать органам власти то, что хочет от них предприниматель. Люди понимают, что закрыть бизнес - это большой удар по предпринимателям, но также понимают, что заболеваемость растет и нужно что-то предпринимать. По истечению ковидных каникул мы с предпринимателями подберем статистику о том, как бизнес справился с локдауном, и обратимся к губернатору с предложением ввести меры поддержки.

- Какой ваш прогноз по QR-кодам, когда это закончится?

- Прогнозы - вещь неблагодарная, мое личное мнение, что все зависит от ситуации с заболеванием и распространением болезни и с уровнем вакцинации. Если ничего не будет меняться, вряд ли коды отменят, возможно, введут ужесточения. Самое главное беречь себя, а предпринимателям я желаю сил, терпения, энергии и сохранить свой бизнес.

Марина Шемилина рассказала, какой она видит поддержку для предпринимателей на время ограничений Фото: Сергей БАЛАНОВ

Бизнес в огне

- Какой вы видите поддержку для предпринимателей недавно сгоревшего Некрасовского рынка?

- В четверг мы собрали предпринимателей в администрации города, проговорили с ними все вопросы, которые их волновали. Администрация Владивостока предложила единовременные выплаты, гранты в размере от 30 до 40 тысяч, которые можно будет получить, после того, как они подадут заявление к 15 ноября. Наша государственная микрокредитная организация Приморского края под 1% годовых на первый год может предоставить кредит до миллиона рублей предпринимателям, пострадавшим во время пожара на Некрасовском рынке. В центре «Мой бизнес» проведут консультации для предпринимателей юристы и оценщики, а в центре развития предпринимательства будет встреча с предпринимателями и представителями компаний, которые занимаются регистрацией кассы, объяснят, как восстановить данные. Мы договорились с МЧС насчет справок о факте пожара. И самое главное, мы решили вопрос с доступом предпринимателей на место пожара. Потому что первоначально категорически органы не разрешали им туда заходить, а людям нужно было забрать остатки товара, оборудование, потому что некоторые уже нашли место, где можно организовать торговлю.

Жители близлежащих домов очень просят восстановить и сохранить рынок, многим он действительно важен. Предприниматели сами говорят о том, что готовы сделать все возможное для восстановления рынка.

- Такая же ситуация произошла и с ТЦ «Максим»?

- К большому сожалению, в случае «Максима» для большинства предпринимателей вопросы не решены, многие до сих пор находятся в судах, возмещение получили ограниченное количество предпринимателей.

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