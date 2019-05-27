«По улице ходить не уютно»: директор скандальной школы во Владивостоке может отозвать заявление на увольнение

СЕГОДНЯ 17:43 2019-05-27T19:45:01+03:00

Вместе с директором изъявила желание уволиться и зам по воспитательной работе, ее заявление тоже не подписано

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После скандала в 74 школе во Владивостоке, где выпускники накануне Последнего звонка устроили флешмоб с эротическим подтекстом, одним из самых спорных оказался вопрос, а должен ли был директор увольняться. К ней не озвучено никаких официальных претензий, перед ней извинились сами ученики, более того, многие известные приморцы посчитали долгом высказаться в защиту Галины Пугиной.

Что стояло за таким решением и при каких условиях она может отозвать заявление, Галина Федоровна рассказала корреспонденту «КП-Владивосток».

Галина Федотовна работает в школах уже больше 40 лет, из них 30 отдала именно 74-й. Своих ребят знает поименно и гордится тем, что в прошлом году было 5 золотых медалистов, в этом 4 претендента из 85 человек, из года в год никто не выпускается со справкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/711254" frameborder="0"></iframe> БДСМ-выпускники.Перед последним звонком выпускники устроили вечеринку в стиле БДСМ. Одни называют их «позором страны», другие хвалят за раскрепощённость. А вы что думаете?

Случившееся воспринимает как позор.

- Кажется, что теперь на меня все смотрят, мол, это она — директор той самой школы. По улице ходить не уютно, - говорит Галина Федоровна.

Напомним, 22 мая в школе 74 во Владивостоке прошел традиционный «День непослушания», когда выпускники оригинально прощаются со школьной жизнью, переодеваясь и устраивая своеобразный перфоманс. Этой традиции уже больше 10 лет, и может на этот раз никто бы снова на нее не обратил внимание, если бы в сеть не попало видео, на котором засветились полуголые мальчики-зайчики с заклеенными черной изолентой сосками и девочка в миниюбке и форме лейтенанта полиции.

За ношение формы 17-летнюю девочку и еще одного ее сверстника, он был на празднике в костюме ОМОНовца, оштрафовали. Но это мелочь по сравнению с тем, какой резонанс в обществе вызвал сам флешмоб. В пику огромному количеству моралистов высказались многие известные люди, в том числе Ксения Собчак и Юрий Дудь, респектнувший владивостокским выпускникам.

- То, что сделали ребята, этот флешмоб, мне, честно говоря, не нравится, - говорит Галина Федотовна. - Но это не повод прессинговать детей, подвергать их обструкции. Ребята сами не считают свою выходку чем-то плохим, но все же извинились.

После скандала Галина Пугина написала заявление на увольнение по собственному желанию. Оно находится на рассмотрении в департаменте образования, но подписывать его пока не торопятся. Кроме того, заявление написала и завуч по воспитательной работе. Ее заявление тоже не подписано и вряд ли будет. Сама директор признается, что писать заявление никто не принуждал, давления не оказывал. Это было скорее сделано в сердцах.

- Я могу забрать заявление, но мне сейчас не до него. Когда шумиха пройдет — сяду и подумаю, что делать, - сказала Галина Федотовна.

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ИСТОЧНИК KP.RU