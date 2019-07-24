Олег Гуменюк: Мне говорят, что мэр не должен себя так вести. А я буду

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-24T13:45:15+03:00

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Самое сложное в работе мэра - это прием граждан, когда хочется всем людям помочь, говорит Олег Гуменюк. С тех пор как он принял присягу и заступил на должность главы Владивостока, прошло чуть меньше четырех месяцев, если считать период с приставкой «и.о.», то полгода. Подвести короткие итоги этого периода градоначальник решил за завтраком с теми, кто, по его словам, и так лучше всех проинформирован, чем занимается администрация, - главными редакторами и представителями ведущих СМИ региона. Судя по сложившемуся разговору, самыми заметными событиями и темами полугодия стали закупка нового общественного транспорта, ремонт дорог и благоустройство.

Не обошли журналисты и острые темы, например, закрытие рынка на Спортивной и сгоревшую крышу на Крыгина.

- Вы знаете, что администрация моментально среагировала на это событие, и мы уже достраиваем новую кровлю. Попутно заставили УК навести порядок в подвале, капитально меняем электрику. После этого пойдем в следующий дом, затем в следующий. Я буду подниматься на крыши, спускаться в подвалы, разговаривать с людьми. Проверять, может, УК там заработалась? Может, пора заставить ее работать или подумать о другой. Да, будут упираться. Но есть рычаги у власти, и самый хороший рычаг - это жители.

По словам мэра, управляющие компании не просто недорабатывают, они словно забыли, для чего созданы и что от них зависит лицо города. Но преображение Эгершельда уже началось. На месте бывшего склада контейнеров теперь строится так необходимый микрорайону детский сад. На маяке привели в соответствие торговлю, запретили проезд на косу, чтобы людям было комфортно гулять.

Разочаровывает бизнес

- Застройщики меня спрашивают, что ж вы так всегда и будете нам запрещать строить? Я строить не запрещаю. Но я всегда на стороне жителей. Пока с ними не договоритесь - ко мне даже не приходите. И меня не интересуют спортивные площадки, они и так должны быть. Подумайте, чем вы поможете жителям всего района в социальном плане, - комментирует Олег Владимирович проблемы точечной застройки и тут же сокрушается по поводу ответственности бизнеса.

К сожалению, на муниципальные объекты по итогам торгов нередко выходят недобросовестные компании.

- Это безответственный бизнес, который не понимает, что делает. К сожалению, из трех компаний, которые мы хотели признать недобросовестными поставщиками в этом году, в УФАС признали только одну – ту, которая начала ремонт подпорной стены в сквере Щетининой и бросила, не доделав, завалив всю работу. А те компании, которые вышли на ремонт подпорных стен, разобрали их и бросили, нанеся бюджету ущерб, - они так и не внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

Недавно Олег Гуменюк сам проверил, как идут работы в сквере Анны Щетининой. По его словам, новый подрядчик уже завершает вторую подпорную стену. И теперь темпом работ он удовлетворен. А вот чем не удовлетворен – современным состоянием набережной Спортивной гавани, где предприниматели позанимали все место, оставив пешеходам узкую дорожку.

- Это разве нормально? Набережная – это когда удобно и комфортно гулять. А у нас? Детские машинки ездят, лошади ходят, в кафе люди непонятной наружности готовят шашлыки, никаких кассовых аппаратов нет. Только и могут, что считать деньги. Это разве бизнес? Это люди просто хотят заработать, им наплевать на город.

Плюс, возмущается мэр, внешний вид торговых точек, так называемых НТО, - он не выдерживает никакой критики. Администрация в последнее время ведет активную работу по демонтажу нелегальных НТО, но на практике оказалось, что на эвакуацию одного ларька уходит два месяца. За это время недобросовестные бизнесмены пополняют свои бюджеты. Олег Гуменюк уже выступил с законодательной инициативной по сокращению сроков демонтажа, и глава региона Олег Кожемяко инициативу поддержал. Кроме того, администрация уже разработала несколько вариантов единого дизайна для НТО Владивостока, так что и эти проблемы решаются.

- Знаете, как на Спортивной набережной мы первый ларек убирали? Юридически все оформили, предупредили, пришли демонтировать - а они там капусту шинкуют, шашлыки жарят. Мы их выносим, а они еще дожаривают! – смеется Гуменюк.

Дороги сужать, город украшать

Олег Гуменюк признается, что в этом году во Владивостоке не будет отремонтирован ни один исторический фасад – нет ни одной компании с лицензией на такие работы. Но на следующий год уже запланировано 300 миллионов на ремонт домов, являющихся памятниками истории. Кроме того, совместно с краем разрабатывается программа установки на здания в центре города декоративной подсветки.

- Недавно приходили на прием наши местные ребята, которые делали подобные проекты в Санкт-Петербурге. У них хорошие идеи, и это недорого, порядка 2 миллионов рублей дом. Представлю такой проект губернатору, - хотелось бы, чтобы такая программа у нас появилась к 160-летию Владивостока. Еще важно, чтобы пешеходные улицы стали полноценными общественными пространствами, - предложил мэр.

Олег Гуменюк считает, что горожане и туристы должны передвигаться по городу не по тротуарам, а по общественным пешеходным пространствам. Нужно создавать такие зоны, где человек может проводить много времени и пользоваться максимальным количеством услуг, но обходиться при этом без личного автомобиля. Еще одна прогрессивная мысль – чтобы победить пробки, дороги нужно не расширять, а сужать, заявляет Олег Гуменюк. А также расширять сеть парковок.

Одна такая появится на месте бывшего троллейбусного кольца на улице Адмирала Фокина. Чтобы не портить вид города, она будет не высотной, а уйдет под землю. Въезд-выезд предполагается со стороны улицы Семеновской.

- Мы сможем убрать с улицы Адмирала Фокина все машины, и это будет еще одна пешеходная зона. Кроме того, продолжаем подбирать землю под парковки, где это возможно. Не будет парковок - так и будет транспортный коллапс. Планируем внедрить сеть платного парковочного пространства. Также нам нужны выделенные полосы для автобусов и такси, камеры против нарушителей.

Рынок, трамваи и белые дорожки

Про недавнюю историю с закрытием китайского рынка на Спортивной улице мэр говорит, что давно пора.

- Я там, на стадионе, еще маленьким ребенком на картинге тренировался. Это хороший спортивный стадион, который прочно захватил бизнес. Но всему приходит конец. Там было дешевле? А антисанитария?

Напомнили журналисты и про обещанные Владивостоку мэром Москвы Собяниным трамваи. Они хоть и бывшие в употреблении, но качественные, и могут служить долгие годы. Их действительно подарили Владивостоку, но это крупногабаритный груз, и чтобы доставить каждый из них из Москвы, нужно 1,5 миллиона рублей. Гуменюк обещает найти эти деньги и доставить трамваи во Владивосток.

Посетовал мэр и на мусорные свалки в популярных местах отдыха, которые устраивают сами отдыхающие. И на привычку выбрасывать окурки и мусор прямо из окон автомобилей.

- В цивилизованных странах за жвачку штрафуют на большие деньги. Я в Америке абрикосы ел, окно открыл, таксист говорит – закрой, нельзя, сзади кто-то увидит, мне будет штраф, лицензию заберут, нельзя. А у нас едешь – впереди из машины бутылку выкидывают. А ведь город тратит огромные деньги на уборку. Уличные пылесосы ходят круглые сутки. Дорожные рабочие крупный мусор собирают, ходят вдоль дорог с утра до вечера.

Большой проблемой городского хозяйства, по признанию Олега Гуменюка, остаются аварийные подпорные стены, разрушенные лестницы. Много лет на эти объекты выделялось недостаточно средств, а теперь горожане эти проблемы предъявляют новой команде.

- Наследие досталось очень тяжелое. Как может развиваться город, имея такие долги? За 8 лет долг вырос почти до 5 миллиардов. Сегодня у нас 4 миллиарда 30 миллионов кредитов, недавно было 4,5 – часть долга смогли вернуть. К новому году мы просто обязаны еще 300 миллионов погасить, - говорит градоначальник.

По словам Олега Гуменюка, око журналиста пристально следит за работой администрации. Но критика его не смущает.

- Многие пишут, что мэр не должен так себя вести – подниматься на крыши, ходить по подвалам. Но мэр в первую очередь хозяйственник. Он должен знать город. И наводить порядок. Поэтому буду и дальше это делать. Это моя работа.

ИСТОЧНИК KP.RU