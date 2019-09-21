МЧС обнародовало реальные цифры площади пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-21T10:25:11+03:00

Спустя восемь часов открытое горение было локализовано. Фото: alexander_khitrov.

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По данным регионального отделения МЧС, открытое горение в ТЦ «Максим» локализовали в 13:25. Пожар в пятиэтажном здании начался еще в шесть утра 21 сентября. По обновленной информации спасателей, в тушении огня принимали участие порядка 70 сотрудников ведомства используя 20 единиц техники. Сперва было известно, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На деле оказалось, что масштабы бедствия куда значительнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733361" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

- После ликвидации открытого горения и осмотра ранее недоступных участков по уточнённым данным, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. -В настоящее время ведётся осмотр места происшествия, разбор завалов и проливка конструкций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733370" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.

По мнению горожан, причина возникновения пожара – взрыв газового баллона в одном из заведений, расположенных на пятом этаже ТЦ. Официальная версия случившегося пока неизвестна.

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ИСТОЧНИК KP.RU