Очередная партия белух из приморской «китовой тюрьмы» обрела свободу

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-03T06:33:14+03:00

В неволе содержатся еще еще более 60 китообразных

Изменить размер текста: A A

«Китовая тюрьма» в Приморье продолжает постепенно пустеть – на волю отправились еще 14 заключенных белух. До места выпуска китообразных доставили по морю, ученые говорят, что переезд животные перенесли хорошо.

Свободу белухи обрели 2 октября, их выпустили в районе Сахалинского залива в Хабаровском крае. Китообразных перевозили морем на исследовательском судне Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии «Владимир Сафонов». От транспортировки животных сначала на машине, затем по реке, и потом снова на авто решили отказаться из-за паводка на Амуре.

- Животные благополучно перенесли дорогу, сильной качки в ходе транспортировки не было. Выпуск прошел благополучно, команда сработала профессионально, - сообщает пресс-службе ВНИРО.

Планы по дальнейшему выпуску животных из «китовой тюрьмы» будут определяться с учетом анализа дорожной и гидрологической ситуацией. В бухте Средняя остается 61 белуха.

Напомним, что десять косаток и 26 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белухи из приморской «китовой тюрьмы» подешевели

На следующей неделе выпустят 14 животных, за которых заплатят порядка 38,5 миллиона рублей (подробнее)

Часть белух из приморской «китовой тюрьмы» могут распределить по дельфинариям

Экологический активисты считают, что такое решение приведет к скандалу на международном уровне (подробнее)

Последнюю партию косаток из приморской «китовой тюрьмы» выпустили на свободу

В естественную среду обитания вместе с касатками вернулась и часть белух (подробнее)

Как партизаны: опубликовано видео выпуска белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Шесть белух выпустили вместе с двумя косатками (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU