2019-10-03T06:33:14+03:00
Общество

Очередная партия белух из приморской «китовой тюрьмы» обрела свободу

В неволе содержатся еще еще более 60 китообразных
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Свободу белухи обрели 2 октябряСвободу белухи обрели 2 октябряФото: ВНИРО
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«Китовая тюрьма» в Приморье продолжает постепенно пустеть – на волю отправились еще 14 заключенных белух. До места выпуска китообразных доставили по морю, ученые говорят, что переезд животные перенесли хорошо.

Свободу белухи обрели 2 октября, их выпустили в районе Сахалинского залива в Хабаровском крае. Китообразных перевозили морем на исследовательском судне Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии «Владимир Сафонов». От транспортировки животных сначала на машине, затем по реке, и потом снова на авто решили отказаться из-за паводка на Амуре.

- Животные благополучно перенесли дорогу, сильной качки в ходе транспортировки не было. Выпуск прошел благополучно, команда сработала профессионально, - сообщает пресс-службе ВНИРО.

Планы по дальнейшему выпуску животных из «китовой тюрьмы» будут определяться с учетом анализа дорожной и гидрологической ситуацией. В бухте Средняя остается 61 белуха.

Напомним, что десять косаток и 26 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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