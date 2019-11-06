2019-11-06T09:26:21+03:00
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Погрузку белух из» китовой тюрьмы» продолжают в Приморье

В естественную среду обитания должны вернуться полсотни китообразных
Александра ШОПЕНКО
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На свободу узников «китовой тюрьмы» выпустят в Приморье - в бухте УспенияНа свободу узников «китовой тюрьмы» выпустят в Приморье - в бухте УспенияФото: ВНИРО
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Ученые возобновили погрузку на судно белух, которые около года содержались в «китовой тюрьме» в Приморье. Напомним, что взять на борт всех китообразных вчера, 5 октября, помешал ветер.

По информации зоозащитницы Нины Зыряновой, белух грузят на судно «Профессор Кагановский», к которому лодкой буксируют понтон с вольерами, в которых находятся китообразные. Животных поднимают с помощью специальных носилок, а на борту их ждут транспортировочные ванны. Ученые планируют задействовать второе судно – малотоннажный НИС «Зодиак». Всего на борт необходимо принять 50 белух.

На свободу узников «китовой тюрьмы» выпустят в Приморье - в бухте Успения – у берегов Лазовского заповедника. Место находится примерно в 100 километров от бухты Средняя, где находится центр реадаптации морских млекопитающих.

Напомним, что десять косаток и 36 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей. По словам зоозащитников, в «китовой тюрьме» также содержатся моржи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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