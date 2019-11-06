Погрузку белух из» китовой тюрьмы» продолжают в Приморье

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-06T09:26:21+03:00

На свободу узников «китовой тюрьмы» выпустят в Приморье - в бухте Успения Фото: ВНИРО

Изменить размер текста: A A

Ученые возобновили погрузку на судно белух, которые около года содержались в «китовой тюрьме» в Приморье. Напомним, что взять на борт всех китообразных вчера, 5 октября, помешал ветер.

По информации зоозащитницы Нины Зыряновой, белух грузят на судно «Профессор Кагановский», к которому лодкой буксируют понтон с вольерами, в которых находятся китообразные. Животных поднимают с помощью специальных носилок, а на борту их ждут транспортировочные ванны. Ученые планируют задействовать второе судно – малотоннажный НИС «Зодиак». Всего на борт необходимо принять 50 белух.

На свободу узников «китовой тюрьмы» выпустят в Приморье - в бухте Успения – у берегов Лазовского заповедника. Место находится примерно в 100 километров от бухты Средняя, где находится центр реадаптации морских млекопитающих.

Напомним, что десять косаток и 36 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей. По словам зоозащитников, в «китовой тюрьме» также содержатся моржи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белухи из приморской «китовой тюрьмы» подешевели

На следующей неделе выпустят 14 животных, за которых заплатят порядка 38,5 миллиона рублей (подробнее)

Часть белух из приморской «китовой тюрьмы» могут распределить по дельфинариям

Экологический активисты считают, что такое решение приведет к скандалу на международном уровне (подробнее)

Последнюю партию косаток из приморской «китовой тюрьмы» выпустили на свободу

В естественную среду обитания вместе с касатками вернулась и часть белух (подробнее)

Как партизаны: опубликовано видео выпуска белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Шесть белух выпустили вместе с двумя косатками (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU