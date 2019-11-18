2019-11-18T10:41:04+03:00
Общество

Главный синоптик Приморья рассказал, когда настанет коллапс

Уже скоро лужи превратятся в лед, на дорогах ожидаются транспортные заторы и увеличение числа ДТП
Милана СОКОЛ
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В связи с ухудшением погодных условий, автомобилистам стоит быть предельно осторожнымиВ связи с ухудшением погодных условий, автомобилистам стоит быть предельно осторожнымиФото: Милана СОКОЛ
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Осадки в виде дождя и снега сегодня прекратятся на большей территории Приморья. Однако радоваться пока рано. Уже к вечеру температура значительно понизится во многих районах. Лужи и снежная каша могут вскоре превратиться в лед. Основной транспортный коллапс ожидается в краевой столице, когда автолюбители начнут возвращаться с работы, а дороги подмерзнут, сообщает «КП»-Владивосток».

Оттепель, которая началась днем,18 ноября, оказалась недолгой. Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал «Комсомолке», что температура начинает понижаться. Во Владивостоке к 17–18 часам ожидается до -5 градусов. К 23:00 температурный минимум достигнет -7…-8 градусов. Снега в городе сегодня и завтра не ожидается. В горных районах Приморья сегодня еще возможен снег. Однако осадков выпадет не больше 0,3 сантиметров.

На данный момент часть трасс Владивостока еще находится в неудовлетворительном состоянии. Особенно осложнено движение в пригороде, где произошел целый ряд ДТП. Автолюбителям стоит учитывать осложнение дорожной обстановки, которое может произойти в ближайшие часы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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