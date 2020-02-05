Воздержитесь от массовых мероприятий: в Уссурийске из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

5 Февр. 2020 2020-02-05T04:16:56+03:00

Людей с подозрением на инфекцию будут изолировать. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В городе будет создан запас противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения

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Четвертого февраля в Уссурийском городском округе ввели режим повышенной готовности. Причина очевидная – коронавирус. Причина очевидная – вспышка коронавируса в Китае. Власти таким образом хотят не допустить распространения инфекции, ввоза опасных товаров и грузов.

- В рамках мероприятий по предупреждению ЧС, связанной с короновирусной инфекцией, в Уссурийске будет создан запас противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты, – отметил директор МКУ УГО «Управление по делам ГОЧС» Александр Лихидченко.

В пресс-службе администрации Уссурийска отмечают, что для сбора оперативной информации о возможных фактах заболевания коронавируса открыли «горячую линию» 112; 32-12-08, 33-56-83.

Людей с подозрением на инфекцию будут изолировать. Вместе с тем, власти не рекомендуют проводить массовые мероприятия.

Напомним, что уже в четырех муниципалитетах Приморского края введен режим ЧС. Речь об Октябрьском, Хасанском, Пограничном районах и Артемовском городском округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU