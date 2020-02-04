Остаться в живых: двое эвакуированных жителей Приморья с признаками коронавируса подались в бега

В центре внимания – коронавирус. В Приморском крае открыты три пункта пропуска, через которые проходит эвакуация российских туристов из Китая. Всего за четыре дня на Родину вернулись, по данным пресс-службы правительства региона, 175 человек.

Как оказалось, в первой партии эвакуированных туристов было двое жителей Фокино, у которых медики выявили симптомы коронавируса. Их увезли в больницу, взяли все необходимые анализы и настоятельно рекомендовали остаться в медучреждении до тех пор, пока не станут известны результаты. Удерживать кого-то насильно они не имеют права.

- Сначала они согласились остаться. Тем более, что выехать за пределы поселка они могли только на автобусе, который в то время уже не работал, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Олег Александров, глава Пограничного района. – Но потом за ними приехали родственники и увезли в Фокино. Мне пока тоже ничего неизвестно о результатах анализов, но уверен, если что-то выявится, меня оперативно оповестят.

По словам главы района, все анализы сперва поступают во Владивосток, там их тщательно исследуют и отправляют обратно готовые результаты. По мнению представителя власти, повода для паники нет. В случае выявления у них коронавируса, с ними свяжутся.

По информации краевого Роспотребнадзора, всего на пунктах пропуска выявили 26 человек с подозрением на коронавирус. На сегодня, ни у кого из них наличие заболевания не подтвердилось.

Китайцев, у которых есть вид на жительство в РФ, поселили в пункт временного размещения. Там сейчас 8 человек, которые находятся под наблюдением врачей. Российских граждан, которых вывезли из эпицентра вспышки коронавируса и у которых есть признаки заболевания, сразу госпитализируют в больницу.

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