Не носят масок и не боятся коронавируса: как живет поселок Пограничный в режиме ЧС на границе с Китаем

Пограничный район Приморья - зона ЧС из-за коронавируса и место, куда прибывают эвакуированные из Китая российские туристы. При этом жители райцентра с одноименным названием ведут себя довольно спокойно. За пределами района многие считают, что население здесь заперлось в своих домах и живет в страхе перед до конца не изведанным заболеванием. Как на самом деле живет Пограничный, выясняли корреспонденты «Комсомольской правды - Владивосток».

В СОСЕДСТВЕ С ВИРУСОМ

Обычный поселок, ничего примечательного. Маленькие продуктовые магазины, хмурые люди, размеренный ритм. До границы с Китаем расстояние всего 15 километров, доехать до пункта пропуска можно примерно за 15 минут. Максимальная близость к стране, где зародился коронавирус.

На протяжении четырех дней через закрытый для туристов пункт пропуска поселка проходила эвакуация российских туристов, бежавших от коронавируса. Всего через приморские автомобильные пункты пропуска вернулось 175 человек. Здесь же, в Пограничном, находится один из пунктов временного размещения для граждан Китая, у которых есть вид на жительство в России. Пункт организовали в небольшом домике на территории автобазы, несколько дней там жили трое китайцев, недавно к ним присоединился четвертый. По обновленной информации, там сейчас содержат 8 человек. Симптомов инфекции у них уже нет, тем не менее, всех их изолировали на 14 дней. Русских же граждан с подозрением на коронавирус госпитализируют в больницу и берут анализы.

В воскресенье, 3 февраля, в Пограничном районе ввели режим ЧС. Как говорят власти, такое решение было принято в превентивных целях. Внешне может показаться, что население не паникует, ведет себя естественно и непринужденно.

ТОЛЬКО РЕСПИРАТОРЫ И ТОЛЬКО ПО ПРЕДЗАКАЗУ

О существовании коронавируса здесь знает каждый. Тем не менее, почти никто в Пограничном не носит маски. За день удалось найти только двоих в масках: пограничник на пункте пропуска и дальнобойщик, который возвращался из Поднебесной. В самом поселке - никого. Правда тут и людей на улице практически нет, да машин на дорогах не густо.

Оказалось, маски в Пограничном и купить негде – в аптеках все закончились, их просто нет. Все скупили еще в конце января.

- В прошлом месяце пришел китаец и купил последние коробки с масками. У поставщиков сейчас их просто нет, значит - не будет и в нашем ассортименте. Сейчас мы принимаем заказы на дорогущие респираторы, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» фармацевт местной аптеки (без маски – прим.ред.). – Но и они уже, так сказать, зарезервированы. Дефицит и с противовирусными таблетками. Народ не паникует, но пользуется всеми мерами предосторожности.

За комментарием мы обратились и к главе района, чтобы он разъяснил ситуацию, как во время вспышки коронавируса один из самых приближенных к Китаю населенных пунктов остался без масок.

- Маски есть в строительных магазинах, сам лично видел, притом разных цветов, - говорит Олег Александров, глава Пограничного района. - Да у нас в городе никто практически маски не носит.

ИЗ ПОСЕЛКА НЕТ ПОБЕГОВ

Казалось, люди должны без оглядки уезжать из населенного пункта, куда эвакуируют людей из эпицентра смертельного вируса. Но нет. Как жили, так и живут. Ничего не поменялось. Возможно, дело в том, что в Пограничном мало китайцев. Не боятся местные и дальнобойщиков. Вот уж, действительно, смелые люди.

- Никакой паники. Все относятся к ситуации с пониманием. Никто не чурается китайских овощей, фруктов и товаров. Живем, как и всегда, - продолжает рассказывать глава района. – Никто не бежит из поселка. Все спокойно. Даже такого роста цен на товары из Поднебесной я не заметил.

Наряду с Пограничным режим ЧС в Приморье ввели в Октябрьском и Хасанском районе. В каждом из них тоже есть автомобильные пункты пропуска: Полтавка - Дунин и Краскино - Хуньчунь. Пассажирское сообщение через них тоже закрыто. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Приморье не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

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