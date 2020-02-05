В изоляционном пункте в Пограничном уже восемь китайцев
В Приморье продолжается эвакуация российских туристов из Китая, где бушует коронавирус. Один из автомобильных пунктов пропуска находится в Пограничном районе региона. Там расположен пункт временного размещения для прибывших граждан Поднебесной, у которых есть вид на жительство в РФ. Они находятся в изоляции от внешнего мира. Четвертого февраля стало известно о том, что ПВР пополнился четырьмя китайцами.
- Сейчас в пункте временного размещения находятся восемь граждан КНР, у которых есть вид на жительство на территории РФ, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Олег Александров, глава Пограничного района.
Российских туристов, у которых выявили симптомы коронавируса, сразу госпитализируют в больницу. Результаты анализов готовятся несколько дней.
Напомним, что в Пограничном, как и в трех других муниципалитетах, введен режим ЧС. Как отмечают власти, все это только в превентивных целях.
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ИСТОЧНИК KP.RU