МАК приступил к расследованию жесткой посадки Ан-2 с пассажирами на борту в Магадане
Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию авиапроисшествия в Магадане. Сообщается, что уже сформирована отдельная комиссии, которая займется выяснением причин жесткой посадки самолета Ан-2, принадлежащего крупной золотодобывающей компании «Т-Цемент». Специалисты уже приступили к работе.
Напомним, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане спустя несколько минут после взлета. Воздушное судно не смогло набрать нужную высоту и упало. На борту «кукурузника» находились 14 человек, среди которых 12 пассажиров-вахтовиков и два члена экипажа. Самолет должен был приземлиться в Сеймчане, но рухнул на землю с 10-метровой высоты.
Частный самолет совершил жесткую посадку в Магадане.
В результате всех увезли в областную больницу на обследование. В большей степени пострадали пять человек. У них диагностировали травмы позвоночника: у четверых – переломы, у одного – ушиб. Они находятся под присмотром врачей, остальных отпустили домой на амбулаторное лечение.
По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. Оперативники отрабатывают две версии причин случившегося: техническая неисправность и ошибка пилотирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Дешевый в эксплуатации и дешевый в ремонте»: эксперт о самолете Ан-2, совершившем жесткую посадку в Магадане
По мнению лучшего вертолетчика МЧС России, причина авиапросишествия – технический фактор [видео]
Появились первые фото и видео с места жесткой посадки пассажирского самолета Ан-2 в Магадане
Один из пострадавших находится в палате шоковой терапии [фото, видео]
Жесткая посадка самолета Ан-2 в Магадане: на борту находились 14 человек, есть пострадавшие
Воздушное судно рухнуло на землю спустя несколько минут после взлета [фото, видео]
В ТЕМУ
СК назвал версии причин падения пассажирского самолета Ан-2 в Магадане
Следователи возбудили уголовное дело, чтобы установить все обстоятельства произошедшего (читать дальше..)
Пассажиры рухнувшего в Магадане самолета Ан-2 получили переломы позвоночников
Девять человек отпустили после обследования домой, пять – до сих пор в больнице [видео]
СК обнародовал видео с «руинами» пассажирского самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Магадане
Техническая неисправность и ошибка пилота – главные версии причин авиапроисшествия [видео]
«В шоковом состоянии, с трудом верят, что выжили»: психолог о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Магадане
Пять человек находятся в больнице с переломами и ушибом позвоночника [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU