МАК приступил к расследованию жесткой посадки Ан-2 с пассажирами на борту в Магадане

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:22:49+03:00

Создана отдельная комиссия, чтобы выяснить, почему самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Фото: ДВ СУ на транспорте

Комиссия уже приступила к работе [видео]

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Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию авиапроисшествия в Магадане. Сообщается, что уже сформирована отдельная комиссии, которая займется выяснением причин жесткой посадки самолета Ан-2, принадлежащего крупной золотодобывающей компании «Т-Цемент». Специалисты уже приступили к работе.

Напомним, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане спустя несколько минут после взлета. Воздушное судно не смогло набрать нужную высоту и упало. На борту «кукурузника» находились 14 человек, среди которых 12 пассажиров-вахтовиков и два члена экипажа. Самолет должен был приземлиться в Сеймчане, но рухнул на землю с 10-метровой высоты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761964" frameborder="0"></iframe> Частный самолет совершил жесткую посадку в Магадане.

В результате всех увезли в областную больницу на обследование. В большей степени пострадали пять человек. У них диагностировали травмы позвоночника: у четверых – переломы, у одного – ушиб. Они находятся под присмотром врачей, остальных отпустили домой на амбулаторное лечение.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. Оперативники отрабатывают две версии причин случившегося: техническая неисправность и ошибка пилотирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU