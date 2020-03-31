Причины выхода из квартиры во Владивостоке во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей
В Приморье введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Приостанавливается работа большинства заведений и предприятий торговли. Рассказываем, в каких случаях можно покидать свою квартиру в режиме полной самоизоляции Приморья.
В соответствии с рекомендациями, покидать свои дома можно только в следующих случаях:
- Если вам необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- Если вам нужно на работу (в том случае, если вас не освободили от ее посещения и не перевели на "удаленку";
- Если нужно купить продукты питания в ближайшем магазине;
- Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
- Выноса мусора до ближайшего места накопления отходов;
Во всех этих случаях необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра. Перед выходом из дома и по возвращению назад обязательно вымыть руки, по возможности носить респираторную маску.
Напомним, всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020 утвердили во вторник. Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом ввели власти Приморского края. Такое решение было принято оперативным штабом 31 марта 2020 года. Разумеется, речь пойдет об ужесточении режима самоизоляции и изменениях в постановлении «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции».
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU