2020-04-01T07:11:11+03:00
Общество

Призыв в армию во Владивостоке из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв

Рассказываем, как изменится призыв в армию во Владивостоке из-за коронавируса
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Срочникам Приморья дали отсрочку из-за коронавируса.Срочникам Приморья дали отсрочку из-за коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 апреля во Владивостоке, Приморье, да и по всей России начинается весенний призыв в армию. Однако из-за пандемии коронавируса повсеместно вносятся изменения в привычный уклад жизни. Не исключением стал и призыв в аврмию. Как именно будут работать военные комиссариаты Приморья во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, узнала «Комсомолка».

Сроки призыва остаются неизменными. С 1 апреля по 15 июля он пройдет по всей территории России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в понедельник, 30 марта. Однако, из-за режима полной самоизоляции в Приморье бежать со всех ног в военкомат до 5 апреля не нужно. Такое решение принято на самом высоком уровне министром обороны России Сергеем Шойгу.

- Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов, - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Срочники будут отправлены на прохождение службы не раньше 20 мая, а во время отправки солдат к месту прохождения службы они будут изолировано размещаться на территориях железнодорожных вокзалов, чтобы исключить случаи потенциально опасных контактов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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