Призыв в армию во Владивостоке из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв

1 Апр 2020 2020-04-01T07:11:11+03:00

Рассказываем, как изменится призыв в армию во Владивостоке из-за коронавируса

Изменить размер текста: A A

С 1 апреля во Владивостоке, Приморье, да и по всей России начинается весенний призыв в армию. Однако из-за пандемии коронавируса повсеместно вносятся изменения в привычный уклад жизни. Не исключением стал и призыв в аврмию. Как именно будут работать военные комиссариаты Приморья во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, узнала «Комсомолка».

Сроки призыва остаются неизменными. С 1 апреля по 15 июля он пройдет по всей территории России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в понедельник, 30 марта. Однако, из-за режима полной самоизоляции в Приморье бежать со всех ног в военкомат до 5 апреля не нужно. Такое решение принято на самом высоком уровне министром обороны России Сергеем Шойгу.

- Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов, - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Срочники будут отправлены на прохождение службы не раньше 20 мая, а во время отправки солдат к месту прохождения службы они будут изолировано размещаться на территориях железнодорожных вокзалов, чтобы исключить случаи потенциально опасных контактов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Причины выхода из квартиры во Владивостоке во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

В каких случаях можно покидать квартиру? (подробнее...)

Всеобщий режим самоизоляции во Владивостоке 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Рассказываем, работа каких организаций будет приостановлена (подробнее...)

Всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020: выход из дома только для экстренных случаев

Меры ужесточились из-за эпидемиологической ситуации в стране (подробнее...)

Социальная дистанция в Приморском крае при всеобщей самоизоляции: какие существуют нормы и для чего необходима

Рассказываем, какие нормы социальной дистанции действуют при новых требованиях (подробнее...)

Нарушение домашнего режима в Приморье в период самоизоляции: какие штрафы предусмотрены

В Приморье ужесточили режим самоизоляции. Рассказываем, что грозит за нарушение домашнего режима (подробнее...)

Можно ли выгуливать животных во Владивостоке в период самоизоляции?

Жителям Приморья разрешается выгул собак во время полной самоизоляции, но при этом есть особые условия (подробнее...)

Передвижение по Владивостоку на машине в период полной самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Кому можно все-таки передвигаться по Владивостоку и куда, разбираемся вместе (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU