Стала известна судьба сгоревшего во Владивостоке торгового центра «Максим»

21 сентября 2019 года - роковой день, когда сгорел торговый центр. Фото: Александр ХИТРОВ

В пятницу, 22 июля, прошла встреча главы Владивостока Константина Шестакова с работниками завода «Славда». Сотрудники задали мэру вопросы о благоустройстве, ремонте дорог, упомянули и торговый центр «Максим».

Как рассказал Константин Шестаков, в 2022 году начнется демонтаж верхних этажей торгового центра. В короткие сроки учредители должны определиться с дальнейшим развитием территории.

Напомним, что мощное пламя поглотило ТЦ «Максим» в сентябре 2019 года. К счастью, никто не пострадал, так как пожар разгорелся утром и посетителей внутри не было. Тушили огонь 56 человек и 19 единиц техники. В общей сложности площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

В день, когда произошло ЧП, ТЦ «Максим» должен был отпраздновать свое 15-летие.

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