Полюбившийся жителям Владивостока музыкальный арт-объект вернулся на свое место

Новое пианино установили неравнодушные приморцы. Фото: @colombo.125.

На остров Русский вернулась любимая всеми достопримечательность – пианино. Арт-объект претерпел некоторые изменения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О появлении обновленного пианино написали его создатели в социальных сетях. Музыкальный инструмент предстал перед приморцами в новом цвете – теперь он не белый, каким был раньше, а ярко бирюзовый, рядом с ним для удобства поставили стул такого же оттенка.

Неравнодушные жители не забыли про надпись, которая была у достопримечательности в 2021 году: «Только услышав море, ты сможешь направить свою лодку из океана ненависти в океан любви». Создатели уверены, что и это пианино станет очередной «жертвой» неизвестных вандалов, которых не остановит написанная на поверхности просьба не ломать арт-объект. Но на этот случай уже есть запасной инструмент, для которого также выбрали другой цвет.

Это уже четвертое по счету пианино, которое появилось на острове Русский. Первое установили здесь в 2020 году, а спустя год от него не осталось живого места. Второе весной 2021 года привезли сотрудники федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость», но и оно пострадало от рук неизвестных. Третье поставил гонщик и путешественник Андрей Нетёса, однако спустя время от инструмента сохранилась только клавиатура, которую кто-то поставил на стиральную машину, а вскоре вандалы уничтожили и этот объект.

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