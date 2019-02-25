В печально известной на всю Россию приморской школе случился пожар

СЕГОДНЯ 07:35 2019-02-25T09:43:10+03:00

Руководство учреждения ещё не успело оправиться после туалетного скандала, как на голову свалилась новая проблема

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В Большом Камне в средней школе №2 сегодня произошёл пожар. Всех детей эвакуировали в соседнее здание - филиал Дальневосточного федерального университета. По предварительной информации, никто не пострадал. Многих учеников родители уже успели забрать со школы.

Звонок в пожарно-спасательную службу городского округа Большой Камень поступил в 12:45. На другом конце провода сообщили, что в подвале средней школы №2 по улице Карла Маркса сотрудники заметили дым.

Спустя четыре минуты к учреждению уже приехали первые пожарные подразделения. Задымление действительно наблюдалось. Специалисты незамедлительно приступили к разведке и выяснили, что пристроенной к школе вентиляционной шахте тлеет мусор. Едкий дым из шахты быстро перебрался в подвальное помещение школы. В этот момент в школе проходили уроки у второй смены. Из здания эвакуированы 693 ребёнка и 41 сотрудник учреждения. Всех их разместили в соседнем корпусе ДВФУ.

В 13:20 пожарные локализовали возгорание, а через 25 минут - полностью потушили тлеющий хлам. Сейчас специалисты пожарной службы осматривают и проветривают подвальное помещение. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, на месте работают 22 человека личного состава и пять единиц техники.

К слову, совсем недавно в школе произошёл туалетный скандал, который прославил её на всю Россию. Разъярённый родитель окунул пятиклассника головой в унитаз. После этого медики диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму, а Сергей Козлов стал фигурантом уголовного дела. На какое-то время его даже закрыли в изоляторе временного содержания, но в воскресенье, 24 февраля, отпустили домой к жене и четверым детям. Директор школы сейчас временно отстранён от работы, а следователи проверяют факт халатного отношения должностных лиц к своим обязанностям.

Олег Р., который после инцидента получил сотрясение мозга, беспечно гуляет по улице. Мальчик, кажется, даже не осознаёт всю серьёзность проблемы, всё также пренебрежительно общается со взрослыми, кидает в прохожих петарды и веселится со своими старшими друзьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU