Приморца, окунувшего пятиклассника в унитаз, отпустили домой

Мужчину, который окунул головой в унитаз пятиклассника, пока что выпустили из изолятора временного содержания. Сергей Козлов провёл там около двух дней. В воскресенье, 24 февраля, Шкотовский районный суд в Большом Камне отменил меру пресечения для фигуранта уголовного дела. Теперь отец четырёх детей находится дома с семьёй, но с журналистами по-прежнему не общается.

Жизнь семьи Козловых после туалетной истории разделилась на «до» и «после». Сергей Козлов, у которого сдали нервы, окунул нерадивого пятиклассника в унитаз. Как он сам рассказывает своей супруге Ольге Козловой, ребёнка ни в коем случае не бил. Вот только после инцидента у Олега Р. медики обнаружили черепно-мозговую травму и отправили мальчика на десятидневный больничный. Расправа с хулиганом послужила основанием для возбуждения уголовного дела. И вот Сергей Козлов из примерного семьянина, отца четырёх детей и человека с высшим образованием превращается в подозреваемого. Следствие рассматривает его действия как нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений. Сергей Козлов и Олег Р. словно меняются местами, и тогда хулиганом становится не буйный пятиклассник, а взрослый мужчина.

После «туалетной расправы» в социальных сетях появилось кровавое видео. На кадрах - школьный туалет, тот самый, где и произошёл инцидент. Вот только запись больше похожа на фрагменты из фильма ужасов: стены забрызганы кровью почти до потолка, в самом унитазе - тоже кровь. На первый взгляд может показаться, что кто-то намеренно измазал всё кровью. Кому понадобилось снимать такой ролик, от которого по спине сразу же пробегает холодок, непонятно до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/693292" frameborder="0"></iframe> Кадры, снятые в туалете, напоминают эпизод из фильма ужасов..

Спустя сутки по непонятным причинам фигурант уголовного дела оказывается в изоляторе временного содержания в Большом Камне. Там Сергей Козлов провёл два дня. В воскресенье, в 10 часов утра, Шкотовский районный суд отменил эту меру пресечения, и мужчину отпустили на свободу. По имеющейся информации, иную меру пресечения для него судья так и не огласил. О том, когда состоится первое заседание по делу, мужчину известят после проведения всех следственных мероприятий.

Интересно, что после того, как мужа отпустили домой, его супруга Ольга Козлова наотрез отказалась беседовать с журналистами. До этого женщина с лёгкостью шла на контакт и сообщала только о том, что адвокат запретил её мужу давать какие-либо комментарии прессе в интересах следствия. Теперь же разговаривать отказалась и сама женщина.

- Мужа отпустили, он дома. Больше никаких комментариев на эту тему я давать не буду. Адвокат запретил нам общаться с прессой, - отрезала женщина и положила трубку.

В пресс-службе Шкотовского районного суда дать контакты «загадочного» адвоката отказались, ссылаясь на то, что не уполномочены делиться информацией такого характера. Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.

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