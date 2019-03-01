Косатки и белухи до сих пор находятся в «китовой тюрьме», несмотря на поручения властей

Судьба косаток и белух в бухте Средняя Приморского края до сих пор остается нерешённой. Морские млекопитающие все ещё содержатся в условиях так называемой «китовой тюрьмы». Однако эксперты рассказали, почему единомоментно невозможно решить все проблемы, нависшие над Центром адаптации морских животных.

Основная проблема - неприспособленность морских млекопитающих к дикой природе. Все они были отловлены достаточно юном возрасте и, по мнению ученых, не смогут самостоятельно выжить в открытом море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/677023" frameborder="0"></iframe> В вольерах находится около 90 белух и 11 косаток.Видео: Вести.Приморье

- Если выпустить их, по моему мнению, две трети не выживут. Образ жизни этих животных подразумевает что они живут в семье, группой, - сказал старший тренер Центра адаптации морских животных Андрей Насонов.

Вместе с этим сообщается, что все 10 косаток и 87 белух в полном порядке, активно ведут себя вечером - млекопитающие даже адаптировались и привыкли к человеку.

Однако этот фактор также может повлиять на их дальнейшую судьбу в негативном свете. Привыкшие к человеку морские млекопитающие не будут чувствовать опасности перед человеком, что, в свою очередь, может стать причиной несчастного случая.

Экологи, ученые и специалисты центра адаптации сходятся во мнении, что возвращать белух и косаток в море сейчас попросту опасно для их же жизни. Необходима реабилитация, но, прежде всего, улучшение условий их содержания.

25 февраля министр природы РФ Дмитрий Кобылкин провел межведомственное совещание для решения судьбы косаток и белух. По итогам встречи заинтересованные стороны начали совместно создавать дорожную карту с описанием мер по адаптации и возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания. При этом министр заявил, что незаконно выловленных животных нужно освобождать из неприспособленных вольеров по максимально щадящей обоснованной научной методике.

Как писала «Комсомолка», скандалы вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя не утихают с конца 2018 года. Зоозащитники обнаружили там более сотни морских млекопитающих, которых хотели продать в Китай. Содержатся косатки и белухи в ужасных условиях: маленькие и грязные бассейны, а также полнейшая антисанитария. История привлекла внимание общественности чуть ли не со всего мира: в защиту животных даже выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

По факту произошедшего Росприроднадзор возбудил административные дела. Кроме того, приморское управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов, а СК России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по 245 статье - жестокое обращение с животными.

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