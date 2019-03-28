2019-03-28T05:19:10+03:00
Общество

Директором скандальной школы в Большом Камне стал бывший пожарный

Его первоочередная задача - потушить все конфликты [фото]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Анатолий Квашнин. Фото: ok.ru.Анатолий Квашнин. Фото: ok.ru.
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В школе, где в конце февраля произошёл резонансный случай, сменили директора. Такое решение приняла администрация Большого Камня. Руководителем образовательного учреждения стал бывший начальник пожарной части.

Накануне стало известно, что директора образцовой школы Татьяну Коврову уволили с занимаемого поста. Теперь исполнять ее обязанности будет мужчина - Анатолий Квашнин. По имеющимся данным, в прошлом он был начальником пожарной части в городе Большой Камень. В школу его сначала приняли на работу завхоза, а потом тут же перевели на должность исполняющего обязанности директора. Такое решение приняла администрация города.

В прошлом Анатолий Квашнин возглавлял пожарную часть в Большом Камне. Фото: ok.ru.

В прошлом Анатолий Квашнин возглавлял пожарную часть в Большом Камне. Фото: ok.ru.

В феврале маленький город Большой Камень прославился на всю страну. Отец одной из учениц местной образцовой школы окунул пятиклассника головой в унитаз. Замять историю не удалось. Сергей Козлов, отец многодетной семьи, после этого стал фигурантом уголовного дела, а «пострадавший» школьник Олег Р. отправился в детский реабилитационный центр и теперь в школу больше не ходит.

Директор школы Татьяна Коврова по решению администрации Большого Камня была временно отстранена от работы. После громкой истории здоровье учителя серьезно пошатнулось, и ей пришлось восстанавливать свои силы на больничном. Чуть позже она все же вернулась в школу - вела у детей биологию. За все это время руководитель школы ни разу не вышла на связь с журналистами, а поначалу и вовсе пряталась от прессы в своем кабинете.

Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий. Запись программы «Особый случай» на радио «КП» по поводу событий в Большом Камне можно посмотреть по ссылке.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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