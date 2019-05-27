Юрий Дудь отдал «респект» выпускникам, устроившим БДСМ-шоу в школе Владивостока
Известный видеоблогер и журналист Юрий Дудь поддержал выпускников из Владивостока, которые устроили скандальный «Праздник непослушания» в стенах школы. Напомним, что 22 мая – за день до последнего звонка – ученики нарядились в вызывающие костюмы. Девочки облачились в полицейскую форму, а мальчики примерили образы ковбоев и зайчиков с голыми торсами и заклеенными сосками.
- Всегда знал, что #Владивосток - прекрасный русский город. После этого видео – убедился, - пишет в своем профиле в социальных сетях журналист Юрий Дудь.
Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.
БДСМ-выпускники.Перед последним звонком выпускники устроили вечеринку в стиле БДСМ. Одни называют их «позором страны», другие хвалят за раскрепощённость. А вы что думаете?
Видеоблогер высказал свои сожаления в связи с тем, что директор посчитала выходку выпускников позором и написала заявление об уходе.
- На ее месте я бы радовался, что она воспитала хотя бы один класс свободных людей, которые знают: праздники существуют, чтобы веселиться. Единственное пожелание всем, кто захочет такое повторить: брать настоящую полицейскую форму нельзя, это нарушение закона; если сильно хочется, надо брать недоделанную или похожую копию - и тогда все будет по закон, - продолжает Юрий Дудь.
В завершении, всем участникам перфоманса журналист пожелал «такой же яркой вечерины по случаю успешных экзаменов»
В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.
В то же время в защиту детей, у которых на носу ЕГЭ, выступают известные российские деятели, среди которых Ксения Собчак. Для поддержки участников неформального праздника в Интернете организован сбор подписей под петицией.
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ИСТОЧНИК KP.RU