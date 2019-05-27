Юрий Дудь отдал «респект» выпускникам, устроившим БДСМ-шоу в школе Владивостока

Известный видеоблогер и журналист Юрий Дудь поддержал выпускников из Владивостока, которые устроили скандальный «Праздник непослушания» в стенах школы. Напомним, что 22 мая – за день до последнего звонка – ученики нарядились в вызывающие костюмы. Девочки облачились в полицейскую форму, а мальчики примерили образы ковбоев и зайчиков с голыми торсами и заклеенными сосками.

- Всегда знал, что #Владивосток - прекрасный русский город. После этого видео – убедился, - пишет в своем профиле в социальных сетях журналист Юрий Дудь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710753" frameborder="0"></iframe> Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/711254" frameborder="0"></iframe> БДСМ-выпускники.Перед последним звонком выпускники устроили вечеринку в стиле БДСМ. Одни называют их «позором страны», другие хвалят за раскрепощённость. А вы что думаете?

Видеоблогер высказал свои сожаления в связи с тем, что директор посчитала выходку выпускников позором и написала заявление об уходе.

- На ее месте я бы радовался, что она воспитала хотя бы один класс свободных людей, которые знают: праздники существуют, чтобы веселиться. Единственное пожелание всем, кто захочет такое повторить: брать настоящую полицейскую форму нельзя, это нарушение закона; если сильно хочется, надо брать недоделанную или похожую копию - и тогда все будет по закон, - продолжает Юрий Дудь.

В завершении, всем участникам перфоманса журналист пожелал «такой же яркой вечерины по случаю успешных экзаменов»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710736" frameborder="0"></iframe> В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

В то же время в защиту детей, у которых на носу ЕГЭ, выступают известные российские деятели, среди которых Ксения Собчак. Для поддержки участников неформального праздника в Интернете организован сбор подписей под петицией.

В ТЕМУ:

Последний звонок с БДСМ и «полицией»: в школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах

Разразился громкий скандал, из-за которого директор школы намерена уволиться, а школьниками заинтересовалась полиция (подробнее)

Родители участницы БДСМ-флешмоба в школе Владивостока заплатят штраф за погоны

На скандальную вечеринку выпускница надела полицейскую форму (подробнее)

Педагог от бога, отличный руководитель: преподаватели и ученики встали на защиту директора оскандалившейся школы во Владивостоке

Родители категорически против увольнения высококлассного специалиста (подробнее)

«Так нужно было сделать»: директор школы во Владивостоке после БДСМ-скандала прокомментировала свое желание уволиться

Оскандалившейся школе Галина Пугина отдала 30 лет жизни (подробнее)

В интернете появилась петиция в поддержку выпускников, устроивших БДСМ-перфоманс в школе во Владивостоке

Авторы просят оставить учеников в покое накануне ЕГЭ (подробнее)

Последний звонок с БДСМ: Собчак вступилась за веселых выпускников

Школьники во Владивостоке устроили праздник в вызывающих нарядах (подробнее)

«Прославившихся» школьников Владивостока накажут за незаконное ношение полицейской формы

Праздничное мероприятие привело к административной ответственности и целому ряду проблем (подробнее)

Не подумали: выпускники, устроившие БДСМ-флешмоб в школе Владивостока, извинились перед директором и учителями

Руководитель школы, возможно, не будет покидать свой пост (подробнее)

БДСМ-маскарад: выпускница оскандалившейся школы во Владивостоке призвала поддержать директора и учителей

Алиса Гудименко считает, что школа незаслуженно оказалась в центре скандала с БДСМ-маскарадом (подробнее)