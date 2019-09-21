Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту пожара в ТЦ «Максим»
Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке стал поводом для прокурорской проверки. Уже известно, что в МЧС позвонил охранник здания, которые сообщил о задымлении и возгорании на пятом этаже. Посетителей, к счастью, в это время в ТЦ не было, поэтому никто не пострадал. В тушении огня принимали участие порядка 70 сотрудников ведомства и 13 единиц техники. По уточненной информации, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Открытое горение локализовали спустя восемь часов.
Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".
Теперь в дело вступили сотрудники надзорного ведомства. Прокуратура Владивостока совместно со специалистами УНД и ПР намерена дать оценку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности. В частности, внимание обратят на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, исправности электросетей и электрооборудования.
Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.
- Кроме этого, надзорное ведомство даст оценку деятельности собственника здания и арендаторов помещений (в т.ч. помещения кафе, которое, по предварительным данным, явилось очагом возгорания) на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Сейчас по факту пожара проводится доследственная проверка. Ее ход на контроле у надзорного ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU