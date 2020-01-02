Кондуктор-психопат, расстрел лже-авторитета и мстительный френдзонщик – самые громкие уголовные дела 2019 года Приморья

2019-й был богат разными событиями. В этом материале мы поговорим о, мягко говоря, не самых позитивных - о громких уголовных делах уходящего года. Давайте вместе вспомним, какие резонансные новости повергли всех нас в шок и от которых до сих пор по телу пробегают мурашки.

ТРАМВАЙНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ или УБИЙСТВО КОНДУКТОРА

Случилось все в октябре этого года во Владивостоке. Неизвестный до смерти забил металлической арматурой женщину-кондуктора на конечной остановке и скрылся в темноте. Подозреваемого удалось разыскать, помогла в этом служебная собака, которая взяла след и привела следователей прямиком к дому, где живет предполагаемый виновник.

Позже выяснилось, что мужчина несколько дней назад уже нападал с шилом на водителя трамвая - об этом случае тоже писали СМИ, но тогда неизвестный остался неизвестным. Как говорится, нет тела... Были подозрения, что он страдает каким-то психическим расстройством. Даже в больнице по этому поводу лежал, но по непонятным причинам вскоре снова оказался на свободе. Интересно и то, что о его неадекватном поведении знали многие. Его в принципе бесили трамваи. Он даже несколько раз пытался их поджечь. С огнем в принципе у него довольно близкие были отношения. Как-то мужчина даже решился спалить здание, потому что ему показалось, что на втором этаже убили детей.

Примечательно, что после убийства кондуктора он напал на еще одну женщину. Пострадало трамвайное депо, которое находится между остановками Новожилова и Борисенко. Мужчина разбил окно, а когда вышла женщина-охранник, напал и на нее. Ей даже пришлось обратиться за помощью в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности». Разбирательство идет до сих пор. Мужчине грозит либо принудительное лечение, либо до 15 лет лишения свободы.

ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ УБИЛА МЛАДЕНЦА

Трагедия одной семьи. Мама, папа – двое детей. Но сейчас все изменилось. Младенца, которому было 3,5 месяца, больше нет в живых. Его выбросила с окна восьмого этажа его мама. Чуда, к сожалению, не произошло, и от падения с 30-метровой высоты малыш умер.

Жуткое в этой истории то, что за день до ЧП глава семейства, уехавший в командировку в другой регион, звонил в полицию и просил применить какие-нибудь меры, потому что его супруга ведет себя неадекватно. Но врач и сотрудник ведомства, приехав по адресу, не заметили ничего особенного и уехали.

На следующий день все и случилось. Сейчас, кстати, в их халатности разбираются следователи. Известно, что от службы пока никого не отстранили. А вот родительнице уже предъявили обвинение в убийстве и взяли под стражу. Есть информация, что у нее психическое расстройство, которое стало причиной жуткого преступления. Женщина даже стояла на учете в психдиспансере. Несмотря на этот факт, она тесно контактировала со своими детьми.

Следователи считают, что причиной трагедии стала послеродовая депрессия, с которой женщина просто не смогла справиться.

Если экспертиза подтвердит наличие отклонения, она отправится на принудительное лечение, противном случае ей грозит до 20 лет колонии.

VOLVO-УБИЙЦА

Семья из трех человек прогуливалась в районе дома №12 по улице 40 лет ВЛКСМ вечером 18 февраля. Мама, папа и полуторагодовалый сын еще не знали, что это их последнее совместное времяпрепровождение. На них сзади на полном ходу несся белый Volvo – машина вылетела на тротуар и наехала на людей. Выжить в результате аварии удалось лишь отцу. Его супруга и малыш скончались, после того, как машина еще несколько метров протащила их под колесами.

Пока очевидны вытаскивали людей из-под авто, водитель незаметно скрылся с места ДТП. Его объявили в розыск и искали несколько дней буквально всем городом. Однако вскоре полиция опубликовала видео допроса, чтобы всем стало ясно - от наказания никто не уйдет.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам». В конце года суд вынес ему приговор – 4 с половиной года колонии-поселения. Вместе с тем, машиной он не сможет управлять еще 3 года.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ И УБИЙСТВО КРАСАВИЦЫ ИЗ КИРОВСКОГО

Информация о пропаже 17-летней Даши из Кировского просочилась практически во все группы в сети. Найти красавицу и умницу пытались и родственники, и соседи, и волонтеры, и полиция. Однако история оказалась с трагическим концом. Дашу нашли без нижнего белья под мостом в реке Уссури мертвой. Причина смерти – асфиксия.

Как оказалось, к убийству и изнасилованию девушки причастен Антон – близкий друг погибшей, которого она называла «братом». Знали они друг друга больше двух лет. Пока Даша считала его хорошим приятелем и едва ли не родственником, он тайно мечтал о большем.

В тот день они вместе сидели в баре. После заведения они сели в машину к Антону, и между ними вспыхнула ссора. Даша отказала другу в интиме, и это вывело его из себя. По версии следствия, он сперва изнасиловал девочку, а затем, чтобы скрыть следы преступления, убил, а тело выбросил в реку. Важная деталь во всем этом – мама Антона – сотрудник полиции. Родственники погибшей опасаются, что погоны помогут ему замять дело, ведь на него уже было написано заявление об изнасиловании другой женщиной, но вскоре она забрала его обратно со словами, мол, «претензий не имею».

Тем не менее Антону уже предъявили обвинение по двум статьям «Изнасилование» и «Убийство». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

РАССТРЕЛ КАЗАЧЬЕГО «БОГАТЫРЯ»

Случилось все в приморском селе в конце ноября. Новости о том, что расстреляли криминального авторитета, пестрили во всех СМИ. Как оказалось, погиб Игорь Богатырев – заместитель казачьего атамана. В узких кругах его знали, как «Богатыря», который занимался крышеванием местных бизнесменов.

Криминальным авторитетом его окрестили поспешно. Таким он не являлся, хотя криминал занимал большое место в его жизни. Игорь промышлял мелкими преступлениями и влиятельным бандитом не был никогда. Слух о том, что он был начальником местной ОПГ, состоящей из спортсменов, так и остался слухом.

Региональный СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Кто выпустил смертельную пулю – неизвестно, следователи до сих пор устанавливают личность стрелка.

ПОКА ДЕТИ ТОНУЛИ, МАМА «БОЛЕЛА» ОТ ПОХМЕЛЬЯ

Еще один громкий криминал, в котором пострадали дети. Произошла трагедия в приморском селе Летно-Хвалынское. В начале ноября там пропали два малолетних ребенка – брат и сестра. Мальчику – семь лет, девочке – три. Нашли малышей недалеко от гаражей в Хвалынском сельском поселении мертвыми. Они захлебнулись в овраге и погибли. Оказалось, что 34-летняя мама в день трагедии пошла вместе с детьми в гости к подруге. Там женщины изрядно выпили.

В итоге детей она оставила на улице, а сама пошла продолжать вечеринку дома. Пытаясь подавить то ли опьянение, то ли похмелье, она напрочь забыла о малышах и легла спать. Есть информация, что в пьяном бреду мать сама позвонила в полицию и рассказала о том, что ее дети пропали. Но вот когда оперативники приехали, дверь им она так и не открыла.

Следователи возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности, двум и более лицам» уголовное дело. Маме грозит до 4 лет лишения свободы. Разбирательство идет до сих пор.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, УБИВАЮЩИЙ АЛКОГОЛИКОВ

Он находится в элитном районе пригорода Владивостока. Коттедж, высокий забор – там «лечат» зависимых от алкоголизма и наркомании. Только в 2019 году стало известно о том, какими методами. Спустя три дня после того, как в центр поступил пациент, его нашли связанным и мертвым.

Как оказалось, смерть одного человека развязала языки других пациентов, которые, мягко говоря, остались не довольны лечением. Был еще один случай, когда мужчина выпрыгнул из окна и сломал кости таза. Однако задержали директора центра лишь после трагического случая.

СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть человека». В рамках разбирательства выяснилось, что центр не имеет лицензии на осуществлении медицинской деятельности.

По информации источников «КП-Владивосток», заявление написали 17 человек, однако в них говорится не о физическом давлении и незаконном удерживании в центре, а о моральном и психическом.

ПРОЩАЙТЕ, ПОГОНЫ – ПРИВЕТ, РОБА

Андрей Миляев, когда-то начальник уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю, переквалифицировался в фигуранта уголовного дела. Репутация правоохранителя треснула, когда стало известно о его бизнесе и о превышении его должностных полномочий. Как оказалось, он, будучи сотрудником органов, вел бизнес, занимаясь деревообрабатывающим производством. К делу привлекал мигрантов-нелегалов. Разумеется, не обошлось и без покровительства.

По версии следствия, Андрей информировал директора предприятия о предстоящих проверках правоохранительных органов. В результате работавшие без разрешительных документов иностранцы и само хозяйственное общество долгое времени избегали ответственности, а обвиняемый извлек незаконный доход в размере более 5 миллионов рублей.

Кстати, обвинительное заключение утвердила Генеральная прокуратура. Уголовное дело направили во Фрунзенский районный суд Владивостока. Скорее всего, 2020 год станет для него годом приговора.

ОБЫСКИ В ЛЕСНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ

Как ни странно, речь пойдет об уголовном деле, причиной которой является взятка. Именно из-за нее в начале декабря в здании департамента лесного хозяйства администрации Приморского края прошли обыски. Силовики в масках нагрянули в служебный кабинет Елены Филатовой - ведущего специалиста отдела лесовосстановления и сбора административных платежей.

Но лесная отрасль богата криминальными новостями. В 2019 году приговор выслушал бывший руководитель департамента Владимир Иванов. Обвинили его во (барабанная дробь), конечно, взятке. Он получил 550 тысяч долларов США за то, что продлил договоры аренды лесных участков.

В итоге в мае 2019 года его приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу - 35,24 миллиона рублей. Разумеется, о работе в государственных органах ему придется забыть. Правда, только на 5 лет.