Эти забавные животные: в ТОП 2019 года попали самые популярные в Приморье четвероногие

«Комсомольская правда» подвела итоги ушедшего года. Редакция опросила читателей и решила создать добрый ТОП, в который попали самые запомнившиеся в этом году истории о животных. Праздничный рейтинг возглавили знаменитый кот Виктор, рожденные в неволе львята и медвежий приют в Кипарисово.

Толстый бро Витя

Пожалуй, одним из самых знаменитых в Приморье в 2019 году стал кот Виктор, прославившийся благодаря своему весу и, конечно хозяину. Столь неожиданный поворот в жизни «мужчины» в самом расцвете кошачьих лет произошел после полета рейсом Москва-Владивосток. Парочку сначала не пустили в самолет из-за лишних килограмм, наеденных пушистым няшкой. Ответственный заводчик не стал бросать питомца в беде, пропустил рейс, а для взвешивания на следующий, нашел менее упитанного дублера и не важно, что им оказалась кошка, а не кот. История перелета, опубликованная в социальных сетях, получила общественный резонанс, найдя отклик в сердцах людей по всей стране. Стоит отметить, что после раскрытия схемы подмены животных, хозяина лишили накопленных годами миль, которые можно использовать для перелетов. В поддержку Михаила Галина из Владивостока выступили пользователи социальных сетей, запустив флешмоб с хештегами: #БроНеБагаж, #ВикторЛетай, #ЯМыТолстыйКот и #ЯМыКотВиктор.

Очаровательный Витя в гостях у «Комсомолки»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Обычный домашний кот за несколько дней превратился в настоящую суперзвезду. О пушистеке стали говорить российские знаменитости и писать зарубежные издания. К слову о популярности, толстячка даже номинировали на престижную общественно-деловую премию «Звезда Дальнего Востока». Осенью Михаил Ганин вместе с Витей побывал в студии радио «Комсомольская правда», где в прямом эфире подробно рассказал историю успеха.

Хозяин Вити не бросил друга в бедеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Ричард и Рамзес покоряют Приморье

Этой осенью в приморском зоопарке «Садгород» произошел настоящий праздник – пара молодых африканских львов обзавелась потомством. Рождение редких хищников – событие само по себе редкое в неволе, а у столь молодых родителей – и вовсе тянет на рекорд. В беременность львицы отказывались верить многие, включая специалистов из Московского зоопарка, которые уверяли, что симптомы ложные, да и потомство в столь юном возрасте отца практически невозможно. Астра и Гефест, которые сами еще недавно были котятами, произвели на свет двух удивительных малышей. Главе семейства на момент зачатия потомства было всего 1 год 8 месяцев, а его верная спутница стала мамой в возрасте чуть больше двух лет. Стоит отметить, что по статистике, самцы достигают половозрелости лишь к 5 годам.

Молодая львица стала прекрасной мамой. Фото: zoopark_vl

Под чутким присмотром сотрудников зоопарка и заботе мамы-львицы, малыши подросли, набрались сил и стали настоящими любимцами публики. Имена львятам выбирали всем Приморьем. С помощью голосования маленькие постояльцы зоогулка обрели настоящие царские клички – Ричард и Рамзес. Сейчас малышам около трех месяцев, львята продолжают набираться сил и радовать посетителей. Социальные сети Приморья наполнены фотографиями звезд из львиной семейки. Посты с главными африканскими героями всегда набирают множество лайков и добрых комментариев. Пока котята не превратилось во взрослых хищников, у жителей региона есть отличная возможность познакомиться с ними. Стоит отметить, что услуга – платная.

В зоопарке расписаны часы посещения львят. Фото: zoopark_vl

Еще одно значительное событие, которое произошло в мире животных, тоже выпало на осень. Читатели «Комсомолки» уверены, что в ТОП главных тем должно попасть и строительство первого в России приюта для медведей с тяжелой судьбой. Идея создания некого реабилитационного центра принадлежит владельцам зоопарка «Садгород». Изначально планировалось, что в приюте вблизи села Кипарисово будут жить малыши, ведь именно их чаще всего приносят выхаживать в зоопарк. Однако концепцию пришлось изменить, оказалось, что взрослым косолапым помощь нужна ничуть не меньше.Первый приют для косолапых

У гималайских мишек появился шанс на счастливую жизнь. Фото: priut_medvedei

Построить уникальный зооуголок удалось благодаря помощи спонсоров и неравнодушных жителей Приморья. Первыми постояльцами благоустроенной территории стали медведи, которых хотели усыпить. У одних не было документов, других попросту изъяли из ненадлежащих условий у нерадивых хозяев. Торжественное открытие приюта состоялось 30 октября. Проект призван поддержать взрослых мишек, выращенных людьми, которые не могут вернуться в естественную среду обитания. Зоопарки переполнены, в цирках хватает своих четвероногих артистов. Поэтому приют – своего рода стал единственным шансом на спасение ни в чем не повинных медведей. С начала декабря посещение косолапых было свободным, в новом году цена входного билета для взрослых составит 250 рублей, для детей до 14 лет проход останется бесплатным.

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