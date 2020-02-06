«Поселок в страхе»: жители Краскино боятся, что китайцы через пункт временного размещения занесут коронавирус

Жители поселка Краскино сейчас живут в страхе. В местном детском центре теперь находится пункт временного размещения граждан Китая, эвакуированных из эпицентра коронавируса. Такое решение приняли власти Хасанского района.

Детский центр находится практически в центре населенного пункта, на оживленной улице, где постоянное движение. Как оказалось, многие местные жители таким переменам были, мягко говоря, недовольны.

- А кто будет такому доволен? Паника была, конечно, из-за того, что ПВР теперь в детском оздоровительном центре, но народ мы подуспокоили. Волновались они, потому что китайцы приедут, привезут заразу, и она пойдет по поселку, - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда - Владивосток» Ярославна Свитовская, депутат Хасанского района. – Сейчас местные в страхе, несмотря на то, что в пункте временного размещения нет ни одного китайца.

Ярославна рассказала о том, что раньше в центре дети занимались в танцевальных кружках, изучали английский, рисование, проходили подготовку к школе. Сейчас все факультативы перевели в другое помещение – местный дом культуры. По словам депутата, в поселке два типа людей: первые – паникеры, вторые – оптимисты, поэтому настроение здесь биполярное.

Парадокс в том, что жители Краскино боятся пустого ПВР, но не чураются товаров из Поднебесной. Нет у них страха, что коронавирус проникнет в их дома таким образом. Даже маски здесь никто не носит. Будем надеяться, что появление китайцев в пункте временного размещения не станет поводом для народного волнения.

- Вся ситуация под контролем, - резюмировала Ярославна.

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