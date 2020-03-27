Коронавирус во Владивостоке, новости на 27 марта 2020 года: на карантин посадили 16 человек, число зараженных остается прежним
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 27 марта 2020 года. По данным регионального Роспотребнадзора, новых случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Это значит, что на текущий момент в крае больны COVID-19 только два человека.
Оба случая завозные. Одна из заболевших вернулась во Приморье после круизного путешествия по странам Европы. Женщина проявила сознательность и сразу ушла на карантин. Вторая зараженная прилетела домой из Мексики. Только вот самоизолироваться не спешила и еще три дня ходила на работу. Сейчас дамы вместе с теми, кто вступал с ними в контакт, находятся в инфекционном госпитале.
- В Приморском крае обследовано более 5,5 тысячи местных жителей, под медицинским наблюдением находятся 1925 человек, - сообщают в пресс-службе правительства Приморского края. - В условиях карантина инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы №2 – 16 человек.
Кстати, сейчас наблюдать за пациентами помогают ординаторы, а студенты медуниверсита стали волонтерами в Центре медицины катастроф.
Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. По информации пресс-службы правительства, местным жителям не рекомендуют посещать массовые мероприятия. В крупных городах края начали работу мобильные бригады. Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал поручение – отдать здравоохранению машины из гаража правительства и администраций муниципалитетов. В
Кстати, в эфире радио «Комсомольская правда» Анна Симакова, главный инфекционист края, рассказала о том, что коронавирус особо опасен не только для пожилых людей, но и для тех, кто страдает от излишнего веса.
Есть и позитивные новости - по мнению Михаила Щелканова, заведующего научной лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицин ДВФУ, коронавирус уйдет на спад уже летом. Ученый также заявил, что бороться с ним можно при помощи ультрафиолета.
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