Коронавирус во Владивостоке, новости на 30 марта 2020 года: ситуация в крае остается стабильной

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 30 марта 2020 года. По данным регионального Роспотребнадзора, новых случаев заражения коронавируса на территории края не зарегистрировано. В инфекционном госпитале, который базируется в клинической больнице №2, находятся две пациентки с положительным результатом тестирования на COVID-19.

Напомним, что всего в Приморье подтверждено два случая заболевания COVID-19. Оба - завозные. Одна женщина прилетела во Владивосток после круизного путешествия по странам Европы и сразу ушла на карантин. Другая – сотрудник банка. После командировки в Мексику, она вернулась в город и еще три дня ходила на работу. В итоге сейчас под наблюдением врачей находятся еще 30 человек – это те, с кем зараженные успели вступить в контакт. Всего же в инфекционном госпитале изолированы от общества 16 человек, за остальными врачи наблюдают дистанционно.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. По информации пресс-службы правительства, в крае закрылись торговые центры, кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы. Продолжают работу аптеки, банки, продуктовые сети, представители власти и павильоны, обеспечивающие население товарами первой необходимости.

Однако Приморье уже не прошло экзамен. Далеко не все коммерсанты закрыли свои двери для посетителей. Роспотребнадзор советует горожанам звонить в полицию, если вы знаете о том, что бизнесмены продолжили работать во время эпидемии коронавируса, невзирая на запрет.

Кстати, в эфире радио «Комсомольская правда» Анна Симакова, главный инфекционист края, рассказала о том, что коронавирус особо опасен не только для пожилых людей, но и для тех, кто страдает от излишнего веса.

Есть и позитивные новости - по мнению Михаила Щелканова, заведующего научной лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицин ДВФУ, коронавирус уйдет на спад уже летом. Ученый также заявил, что бороться с ним можно при помощи ультрафиолета.

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