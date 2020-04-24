Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 25 апреля 2020 года: открытие нового госпиталя, рост числа заболевших

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 25 апреля 2020 года, самые важные события. За сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек. Из них большая часть - контактные граждане, десять - завозные случаи из Москвы.

- Продолжается выявление контактных в групповом очаге, который был зарегистрирован на этой неделе в Тысячекоечной больнице. Отмечены случаи семейного заражения и случаи завоза инфекции от граждан, вернувшихся из Москвы, – прокомментировали эксперты.

По официальным данным, с начала эпидемии и до сегодняшнего дня в Приморье зарегистрировано 220 случаев COVID-19. В детском госпитале находятся тринадцать детей, у восьми из которых подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

Число выздоровевших за последние 24 часа также значительно выросло. Из инфекционных госпиталей выписали девять человек: одного ребенка, четырех женщин и четырех мужчин. У всех болезнь протекала по-разному. Для кого-то она незаметно пролетела, а кто-то промучался пару недель с тяжелой степенью пневмонии (за этими пациентами наблюдали сразу несколько специалистов).

На 25 апреля в Приморье за весь период эпидемии 32 выздоровевших человека. Все они уже вернулись к себе домой. Если посчитать, то это ни много ни мало, а 15% от числа всех заболевших.

Крупнейший на Дальнем Востоке

Во Владивостоке с этого дня на базе «дальзаводской» больницы заработал инфекционный госпиталь на 400 коек. Медучреждение оснащено 140 аппаратами ИВЛ. В нем функционируют два отделения реанимации и интенсивной терапии.

В целом в крае, по словам Олега Кожемяко, развернуто уже 100% коек, то есть 948 штук, 332 аппарата ИВЛ размещены в инфекционных отделениях, 75% коек обеспечены кислородом.

Отпор вирусу

Правительство РФ выделяет Приморью, как и другим российским регионам, деньги на борьбу с коронавирусом. Средства позволяют закупать средства индивидуальной защиты для медиков, инфекционные койки для пациетов, аппараты ИВЛ, автомобили скорой помощи, - да много чего. Бюджет даже предусматривает стимулирующие выплаты медикам. Для получения средств регионы должны правильно и чётко составлять заявки, «расписываться» в получении денег и осуществлять закупку.

Приморскому краю на борьбу с COVID-19 федеральные власти выделяют свыше 900 миллионов рублей. Подробнее на какие цели, можно посмотреть здесь.

Возвращение к 2008 году

Глава DNS Дмитрий Алексеев в откровенном разговоре со своими подписчиками в соцсетях рассказал на что тратит деньги и как относится к политике. Миллиардер дал свои прогнозы о будущем российской и мировой экономики, и, самое главное, основательно высказался по поводу ситуации с коронавирусом в Приморье. Спойлер: считает, что возвращения к нормальной жизни в этом году уже не будет.

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