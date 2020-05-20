«Там он - красавчик»: Обвиняемый в убийстве 17-летней Дарьи Колесниковой представил суду положительные характеристики

Зверское преступление повергло в шок жителей всего Приморья в ноябре прошлого года. 17-летнюю Дашу, пропавшую в Кировском несколько дней назад, нашли мертвой под мостом в реке Уссури. Девушка была без нижнего белья, и, как позже определит экспертиза, перед смертью Дашу изнасиловали.

По подозрению в убийстве девушки задержали Антона – знакомого Даши. Оказалось, что парень долгое время пытался завоевать ее, однако все попытки были тщетными – Даша воспринимала его лишь как друга. В день убийства Антон вместе с первой красавицей поселка ходили в кафе. Кстати, эксклюзивное видео последних минут жизни Даши мы уже публиковали ранее. Как полагают следователи, по дороге с заведения к дому они поссорились. В машине Антон, вероятно, получив очередной отказ от девушки, изнасиловал ее, а потом и убил.

В поселке все знают, что Антон по кличке «Гепард» - сын сотрудника полиции, поэтому многие опасались, что «погоны мамы» помогут ему избежать наказания, однако уголовное дело уже рассматривают в суде. Накануне состоялись предварительные слушания. Оказалось, что на нем суду представили характеристики на Гепарда. Описание парня, которого обвиняют по двум тяжким статьям УК, довольно таки удивительное.

- Администрация Горноключевского городского поселения, соседи, школа, место его службы – суду были представлены около 9 характеристик из разных мест о том, какой он хороший, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Анна, мама погибшей Даши. – Сказать, что мы были удивлены – значит ничего не сказать. По этим характеристикам он прям красавчик. Характеристики разнились с мнение всех его знакомых. У них он по характеристике спокойный и уравновешенный. Он же хотел, чтобы ему изменили меру пресечения на домашний арест, но суд не стал принимать такое решение и оставил его в СИЗО. В глаза мне он, конечно, не смотрит, стыдно, наверное.

Пока заседания только на старте, Антон – лишь обвиняемый в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней. Кстати, сперва он хотел, чтобы его судьбу вершили присяжные заседатели, но вот на слушаниях от своего желания отказался. В ближайшие дни начнется рассмотрение уголовного дела. Антону грозит до 20 лет лишения свободы.

«Комсомольская правды – Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/747966" frameborder="0"></iframe> Эксклюзивное видео «КП»: последние минуты жизни приморская красавица провела со своим душегубом.

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