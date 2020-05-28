Главные новости Приморья за 28 мая: врачи – жертвы коронавируса, магазины открывают, нас ждет жара

Главные новости Владивостока и Приморского края за 28 мая 2020 года: очаги заражения коронавирусом в больницах, последние звонки еще могут провести, в Находке сняли режим ЧС, на выходных ожидается жара. Экономим ваше время и коротко рассказываем о самом важном. Заинтересовались и хотите подробности? Кликните по ссылке.

Три дня позитива

В Приморье уже третий день подряд число победивших коронавирус превышает количество заболевших. За минувшие сутки в крае зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19, выписаны из больницы 87 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1836 человек, из них выздоровели 885 человек, сообщило правительство Приморского края (подробнее..).

Врачи под ударом

Почти каждый пятый заболевший COVID-19 в Приморье — медицинский работник. Такая информация прозвучала на селекторном совещании губернатора Приморья Олега Кожемяко с главными врачами медицинских учреждений края 28 мая.

- В организациях здравоохранения за все время зарегистрировано восемь очагов на четырех административных территориях: во Владивостоке — четыре, в Находке — два, в Михайловском районе и Уссурийске - по одному. В лечебных учреждениях при этом до сих пор фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом как среди пациентов, так и среди врачей, — отметила главный санитарный врач Приморья (подробнее..).

Заразилась в больнице

После 12 дней борьбы с коронавирусом, без серьезных сопутствующих заболеваний, скончалась мама известного в Приморье и за его пределами организатора светских мероприятий Павла Компана. О чем он сам сообщил в Инстаграме своим подписчикам.

Несколько дней назад Павел рассказал, что мама заразилась в одной из больниц. Причем он изначально был против госпитализации (подробнее..).

ЧС снимают

В ночь на 14 марта на топливном складе в Находке произошла разгерметизация емкости с топочным мазутом. Огромную крышку цистерны отбросило на несколько метров, а содержимое растеклось по округе и даже попало в озеро. В городе сразу же объявили режим ЧС, ликвидацией последствий аварии на котельной пришлось заниматься силам МЧС, городского аварийно-спасательного отряда и сотрудники самого КГУП «Примтеплоэнерго».

И вот, наконец, власти города объявили о выполнении основного объема работ по очистке озера Соленого. Режим ЧС снимается (подробнее..).

Голодающий зоопарк

Ранее мы рассказывали о чудовищной ситуации, приключившейся с десятью животными из владивостокского мини-зоопарка «Мир пушистиков». Хозяева заперли зверей в клетках, оставив их без воды, еды и должного ухода на несколько дней. Прокуратура провела проверку, а в МВД появилось уголовное дело по 245 статье - жестокое обращение с животными.

Однако мы связались с владельцами зоопарка. И они рассказали свою версию событий. Виноватыми они себя не считают, но из-за скандала животных оставили без благотворительной помощи (подробнее..).

Первая красавица и отвергнутый душегуб

Во Владивостоке началось рассмотрение дела об убийстве 17-летней Дарьи Колесниковой. Заседания проходят в закрытом режиме, потому что речь о половой неприкосновенности несовершеннолетней (подробнее..).

Звонок не последний

Под запрет в этом году попали и последние звонки в школах. Тысячи учащихся остались без торжественных мероприятий. Сейчас краевое правительство рассматривает возможность совместить традиционный праздник школьников с выдачей аттестатов.

– В ряде регионов России уже прошли последние звонки в режиме онлайн, где-то эти мероприятия намечены на 13, 15 и даже 20 июня. Мы ориентируемся на ситуацию, которая складывается непосредственно у нас в крае. Если мы к 10-15 июня будем понимать, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести такие мероприятия в Приморье, мы рассмотрим вопрос о совмещении последних звонков с выдачей аттестатов выпускникам, – заявила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко (подробнее..).

Жаркий конец весны

Предстоящий уик-энд подарит приморцам практически летнюю жару. Столбик термометра подпрыгнет в континентальных районах края до +33 °С. В субботу на большей части региона температура будет варьироваться между +22 и +29 °С. В воскресенье станет еще жарче (подробнее..).

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