Первая красавица и отвергнутый душегуб: во Владивостоке началось рассмотрение дела о убийстве 17-летней Дарьи Колесниковой

28 мая в Приморском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство». На скамье подсудимых - молодой парень по имени Антон. Именно его обвиняют в зверском преступлении – изнасиловании и жестоком убийстве первой красавицы поселка Кировский – 17-летней Дарьи.

В ноябре прошлого года он, по версии следствия, изнасиловал девушку, а потом убил ее, чтобы избежать тюрьмы. Парадокс в том, что Антон давно был знаком с Дарьей. Он даже успел втереться в доверие ее родных и близких, поэтому его воспринимали, едва ли не как родного. Даша и вовсе называла его «братом». Вот только сам «брат» долгое время таил в себе далеко не близкие к такому определению чувства. Многие в поселке говорят о том, что Антон пытался ухаживать за первой красавицей Кировского, только все было тщетно. Даша относилась к нему только, как к другу, это был известно всем в округе. Вероятно, только сам Антон не смог смириться с такой мыслью.

В день трагедии Даша вместе с подругой и Антоном сидели в кафе. В какой именно момент произошел конфликт – не ясно. Но судя по кадрам с камер наружного видеонаблюдения, Антон едва ли не заталкивал Дашу в свою машину.

- Давно все знали, что у него и номера фальшивые и сама машина на него не зарегистрирована. Мама его работает сотрудником полиции, это ему помогло избежать штрафов, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» Анна, мама убитой Дарьи.

Антон увез Дашу подальше от людей и, как он сам сперва рассказал на следственном эксперименте, изнасиловал ее. Как говорит Анна, после того, как Даша сказала ему: «Моя мама тебя посадит» - он ее убил. Вероятнее всего, судя по результатам судмедэкспертизы, девочку задушили ее же капроновыми колготками, а потом выбросили тело в реку, чтобы скрыть следы преступления.

- На следующий день после убийства он ездил на машине своей мамы, видимо, чтобы избавиться от всех улик. Свои вещи и платье Даши он скорее всего сжег в печи, - продолжает Анна. – Не зря же после того, как Даша пропала и его попросили подключиться к поискам, он отказался – сказал, что ему мама запретила выходить из дома.

На первом заседании прокурор и адвокат допрашивали свидетелей со стороны обвинения. Показания давали Анна, тетя Даши, а также другие родственники, в числе которых и те, кто познакомил девочку с душегубом. С братьями первой красавицы Антон когда-то общался очень близко, только вот теперь даже в глаза им смотреть не может. А сами родственники вспоминают, что на следующий день Антон той же рукой, что задушил их сестру, приветствовал их рукопожатием.

- Маму Антона я вижу очень часто, потому что работаю в магазине. Она ведет себя так, будто ничего не произошло, - говорит Галина, тетя погибшей Даши. – Вопросы на суде звучат так, будто адвокаты намеренно пытаются ввести в заблуждение, указав на то, что между Дашей и Антоном были отношения. Во-первых, это не так, во-вторых, все улики говорят о том, что была борьба, то есть Даша пыталась сопротивляться из последних сил. Поэтому мы не понимаем, как это им поможет выйти из ситуации и добиться оправдания.

Семья Даши очень надеется на то, что убийца их любимой дочери скоро окажется за решеткой, выслушав справедливый приговор суда. А пока они готовы отставить ее честь на каждом заседании.

«Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

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