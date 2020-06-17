2020-06-17T07:41:06+03:00
Общество

Стало известно, в какой регион увезли экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Его этапировали неделю назад, но в колонию он еще не прибыл
Кристина ГРИН
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Генпрокуратура запретила отбывать наказание в родном Спасске-ДальнемГенпрокуратура запретила отбывать наказание в родном Спасске-ДальнемФото: Милана СОКОЛ
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Игоря Пушкарева, экс-мэра Владивостока, которого осудили за коррупционные преступления, перевели отбывать наказание в другой регион. Напомним, что Генпрокуратура провела проверку, насколько уместно пребывание Пушкарева в колонии Спасска-Дальнего – в городе, в котором зародилась бизнес-империя осужденного чиновника.

В результате надзорное ведомство заявило, что из-за нарушений сотрудниками ФСИН своих обязанностей, у экс-мэра были ослабленные условия содержания. Вместе с тем, по протоколу Генпрокуратуры, Пушкарев, обладая властью и полезными связями в Приморье, мог легко скрыть свои нарушения режима пребывания в колонии.

- При направлении его в исправительную колонию Спасска-Дальнего ФСИН России не учтено, что там же находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие – АО «Спасскцемент». Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении, - сообщается на сайте ведомства.

В результате прокурорской проверки 5 сотрудников ГУФСИН по Приморскому краю были привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем в ведомстве составили протокол, на основании которого было принято решение о переводе Пушкарева в другой регион. Чем дальше от Приморья – тем меньше сила власти.

- Неделю назад его этапировали в Хакасию. В какую именно колонию – пока неизвестно. Думаю, что он еще в пути, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Владимир Найдин, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края. – Могу сказать, что как только он прибудет в колонию, сможет написать или позвонить родственникам и сообщить о том, где находится.

Напомним, что Тверской суд Москвы в апреле 2019 года признал Игоря Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе и поучении взятки. В совокупности всех статей его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Вместе с тем в рамках гражданского иска Генпрокуратуры Пушкареву придется заплатить еще и 1,5 миллиарда рублей.

По этому же уголовному делу проходили еще двое: Андрей Пушкарев – брат экс-мэра, который получил 8 лет лишения свободы условно; и Андрей Лушников, бывший руководитель МУП «Дороги Владивостока». Их суд также обязал выплатить по 500 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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