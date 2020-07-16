Отвернутый душегуб или по «обоюдному согласию»: что известно о зверском убийстве 17-летней красавицы из Приморья

В мае этого года в Приморском краевом суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых – Антон, ему предъявлено обвинение в изнасиловании и зверском убийстве первой красавицы поселка Кировский – 17-летней Дарьи Колесниковой.

Дашу называли первой красавицей Кировского. Фото: личная страница Даши в сети.

Напомним, что Даша пропала в ноябре прошлого года сразу после свидания с Антоном. Они отдыхали в одном из местных кафе, однако обратно домой после вечеринки девочка не вернулась. Антон, которого сама Даша называла братом и относилась к нему как к близкому другу, сперва говорил о том, что понятия не имеет, где она и куда пропала после встречи. На поиски первой красавицы Кировского – так называли Дашу в родном поселке, направились волонтеры, сотрудники полиции, родственники и соседи. Спустя несколько дней ее тело нашли в реке Уссури. Даша была без нижнего белья. Позже стало известно, что перед смертью ее изнасиловали, а потом задушили ее же капроновыми колготками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/747966" frameborder="0"></iframe> Эксклюзивное видео «КП»: последние минуты жизни приморская красавица провела со своим душегубом.

На удивление многих по подозрению в зверском преступлении задержали этого самого Антона. Позже ему предъявили обвинение и арестовали. На следственном эксперименте парень признался, что после очередного отказа Даши в интиме, он изнасиловал ее. После девочка сказала ему: «Моя мама тебя посадит», вероятно, испугавшись тюрьмы, Антон убил ее, а тело попытался спрятать в реке. Местные жители были в шоке, ведь он дружил с ее братьями, медленно завоевывая доверие родных Даши. Долгое время он делал вид, что относится к ней лишь как к другу, однако на самом деле мечтал выйти из френдзоны.

Спустя почти полгода в Приморском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела. Линия защиты намерена доказать, что Антон не насиловал Дашу, и все случилось по обоюдному согласию. Однако, по словам мамы убитой девочки, обвиняемый ни единожды врал и менял показания.

На снимке убитая Даша, а рядом человек, которого она называла братом. "Брат" и лишил ее жизни. Фото: личные станицы погибшей и главного подозреваемого.

- Судебные заседания должны были быть на этой неделе, но их перенесли из-за моего нервного истощения и отпуска самого судьи. Позицию сторона защиты занимает такую, что якобы у них были отношения. Он врет, врет и врет. Такие сказки сочиняет. Согласно экспертизе, Дашу задушили мягкой тканью, скорее всего колготками, на следственном эксперименте он сказала, что душил веревкой, а на суде говорит – руками, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Анна, мама убитой девочки. - На его стороне только его родственники. Никто из поселка не пошел ее поддерживать в суде. В Горных ключах уже хотели собраться на митинг у здания, где работает его мама. - Но я не сдамся. Я хочу, чтобы наконец-то эта тварь, я его по-другому не могу назвать, был наказан. Чтобы он получил не 5 лет, а 15. Я прям хочу с этим со всем бороться. Сколько таких еще извергов, прикидывающихся друзьями семьи, рядом с другими девочками. Может, мы так убережем судьбы других.

Нашли тело Даши в реке. На ней не было нижнего белья. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Напомним, что мать обвиняемого работает в полиции. О ее дальнейшей службе в органах можно будет говорить лишь после приговора суда. Самому Антону грозит до 15 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/746371" frameborder="0"></iframe> Появилось видео следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве и изнасиловании красавицы-студентки в Приморье.СУ СК России по Приморскому краю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксклюзивное видео «КП»: в последние минуты жизни 17-летняя приморская красавица ссорилась со своим ухажером

По словам родственников Даши, навязчивый парень мог что-то подсыпать ей в бокал в баре [видео]

Изнасиловал, задушил колготками, а тело выбросил в реку: в Приморье задержали подозреваемого в убийстве пропавшей красавицы

Парень уже рассказал силовикам, где он совершил преступление и показал, что он сделал с Дашей на манекене [видео]

Первая красавица и отвергнутый сын сотрудника полиции: пропавшую после свидания девушку нашли мертвой в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело, а знакомые уверены, Дашу перед смертью изнасиловали [фото, эксклюзив kp.ru]

«Хочу, чтобы тварь была наказана»: мама изнасилованной и убитой Даши боится, что «погоны» защитят подозреваемого от тюрьмы в Приморье

По словам родственников, в поселке уже собирают подписи о том, что сын полицейской «дурак», и его нельзя судить [эксклюзив kp.ru]

В ТЕМУ

Появилось видео следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве и изнасиловании красавицы-студентки в Приморье

Парень показал, как затаскивал тело погибшей девушки в багажник машины, чтобы скрыть следы преступления (подробности...)

Суд арестовал подозреваемого в убийстве и изнасиловании красавицы-студентки в Приморье

На этой неделе тело девушки нашли в реке Уссури после свидания с ухажером по кличке Гепард

На сына полицейской, подозреваемого в убийстве 17-летней Даши Колесниковой, уже писала заявление об изнасиловании другая женщина

Потерпевшая сама забрала заявление, поэтому до суда дело так и не дошло [фото, видео, эксклюзив kp.ru]