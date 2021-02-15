В Приморский край пришел циклон и принес с собой обильные осадки и сильный ветер. Снегопад во Владивостоке 15 февраля 2021 года начался еще ночью. Синоптики прогнозируют, что осадки будут идти до позднего вечера, но уже утром, циклон вновь будет оказывать свое влияние на всю территорию края.В Приморском крае объявлено штормовое предупреждениеПредставители министерства ГОЧС Приморского края, предупреждают, что в связи с выходом циклона в Японское море 16 февраля на территории южных и юго-восточных прибрежных районов, а 17 февраля на территории юго-восточных и восточных районов ожидаются сильный снег, метель при сильном северном, северо-западном ветре до 25 метров в секунду.Так же говорится о возможных авариях на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП.Сократить рабочий деньГубернатор Приморья попросил руководителей предприятий отпустить работников пораньше. Следом глава Владивостока Олег Гуменюк также обратился к работодателям с рекомендацией о сокращении рабочего дня.Экстренное предупреждение от МЧС\\"По данным Приморского УГМС в крае 16-17 февраля ожидается сильный снег. На побережье ветер до 30 м/с, местами метель, опасная высота волн до 5 м. Соблюдайте требования безопасности. Тел: 101, 112\\", - говорится в сообщении.Первые жертвы снегопадаВ настоящий каток превратился печально известный подъем с Баляева на улицу Сабанеева во Владивостоке.Сразу несколько аварий подряд произошло в пригороде приморской столицы. Автомобили попросту разворачивает на скользких участках трассы.Напомним, на данный момент из-за непогоды на объездной трассе Владивостока ограничено движение большегрузов. Также полностью перекрыт проезд по самой крутой улице города – Капитана Шефнера.Серьезное ДТП во время разгула непогоды произошло недалеко от деревни Речица в Шкотовском районе Приморья. По словам водителей, трасса местами сильно обледенела. На одном из участков столкнулись «Нива» и Toyota Prius. От удара гибридный автомобиль вылетел с дороги и оказался сильно искорежен.Еще одна авария произошла на затяжном повороте в Шкотово, который называют «Тещин язык». Здесь с дороги вылетел Suzuki Escudo.Когда снегопад закончится?Оказывается, что регион находится лишь под косвенным влиянием циклона, но совсем скоро он покажет свою силу.- На самом деле, больше всего достанется Сахалину. Там японский циклон отдаст основную порцию осадков. Но и нас не оставят без внимания, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Во Владивостоке снег прекратится ночью, утром 16 февраля, если и будут осадки, то совсем незначительные. А вот штормовой ветер будет на юге региона вплоть до 17 февраля. Восточные и центральные районы будут завалены снегом, осадки не прекратятся до среды.С прохождением циклона во Владивостоке ожидается до 3-6 миллиметров осадков. По краю за эти дни прогнозируется до 10-15 миллиметров, а в горных районах высота снежного покрова достигнет 20 сантиметров.Прогноз синоптиковПомимо осадков и ветра, в первый рабочий день недели существенно похолодало. После плюсовых температур столбики термометров опустились до -8…-10°С.С утра в столице Приморского края облачно, небольшой, временами умеренный снег. Вероятность выпадения осадков – 90%. Ожидается метель, на дорогах гололедица. В городе будет дуть северный ветер, очень сильный. Как отмечают специалисты, днем осадки немного ослабеют, но снег может идти вплоть до ночи на вторник. При этом сохранится низкая температура, а ветер может подняться до штормовых 25 метров в секунду. За время непогоды во Владивостоке выпадет от 3 до 6 миллиметров осадков, высота снежного покрова может достичь 4 – 6 сантиметров.