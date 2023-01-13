Рассказываем про самые громкие события, которые произошли в Приморье с 9 по 12 января

Главные события этой недели. Фото: Дарья НАУМЕЦ

2023 год громко заявляет о себе, первая рабочая неделя оказалась наполнена различными событиями, как хорошими, так и плохими. «Комсомольская правда» - Владивосток» отобрала самые читаемые новости с 9 по 12 января. Приморцам было интересно узнать, что за пушистая банда присоединилась к рыбакам, почему вспыхнула квартира в одной из многоэтажек, когда жителей села Знаменка спасут от наглого тигра и многое другое.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Во время рыбалки к жителям Приморья часто приходят рыжие плутовки, готовые в любой момент похитить чужую добычу. Но на реке Суйфун добытчиков окружили необычные гости. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ОБЩЕСТВО

Дальнобойщики из России пересекли границу с Китаем впервые за долгое время. Ранее в период жестких ограничений (с 2021 года) они могли только проехать пункт пропуска, оставить грузовой автомобиль или прицепить контейнер и покинуть территорию КНР. Теперь у них появилась возможность присутствовать при погрузочно-разгрузочных работах и ночевать в гостиницах за рубежом с 8 января.

Но это еще не все. Китайская делегация впервые за три года приехала в Приморский край через автомобильный пункт пропуска «Краскино». Об этом сообщило региональное агентство международного сотрудничества. 16 представителей власти и бизнеса провинции Цзилинь прошли границу в ПП «Хуньчунь – Краскино» 9 января. Между тем местный бизнес уже готовится к первым пассажирским поездкам за рубеж. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Серьезный пожар произошел в одном из районов приморской столицы 11 января. На одном из верхних этажей жилого дома вспыхнул балкон. Очевидцы поделились кадрами с места событий с журналистами «Комсомольской правды – Владивосток».

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Темное время суток становится настоящим испытанием для жителей села Знаменка Пожарского района. Связано это с тигром, который ночами приходит в населенный пункт, разрывает собак и прогуливается около домов людей. Местные напуганы и просят о помощи.

Подошло к концу расследование дела о клоуне-педофиле, который просил несовершеннолетних детей, занимающихся в его цирковой студии, скидывать ему фотографии интимного характера. Мерзкая история развернулась в небольшом приморском городке – Дальнереченске. Кто-то из родителей заметил неладное, но что именно случилось, раз взрослые посчитали привлечь внимание полиции, история умалчивает. Однако лица, приближенные к этой ситуации, рассказали «Комсомолке», что в компьютере мужчины нашли множество фотографий обнаженных детей. Расследование длилось почти год, в октябре 2022 года горе-клоуну вынесли приговор – 13 лет колонии. Выяснила «Комсомольская правда – Владивосток».

Весной 2022 года село Владимировка в Приморье содрогнулось от взрыва. Оказалось, разорвался снаряд, с которыми играли двое мальчишек. Его они нашли в доме. Возможно, парнишки и не представляли всей опасности боеприпаса, но, видимо, этого не осознал и отец одного из них. Октябрьский районный суд Приморья признал виновным жителя села Владимировка, из-за которого погибли два несовершеннолетних ребенка.

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