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Владивосток19 августа 2023 11:13

В беде не бросаем: сотрудники мэрии краевой столицы отправились помогать в затопленный Уссурийск

Специалисты администрации Владивостока доставят гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения
Ярослав ЮРИН
Город сильно пострадал от наводнения.

Город сильно пострадал от наводнения.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье продолжают ликвидировать последствия тайфуна KHANUN, обрушившегося на край. Подтопленными оказались многие территории, люди лишились жилья и огородов. Особенно пострадали Спасский муниципальный район и Уссурийский городской округ. На помощь к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации приходят обычные люди, представители власти, предприниматели и сотрудники экстренных служб. Только общими усилиями можно минимизировать последствия наводнения. Не остались в стороне и специалисты администрации Владивостока. 58 сотрудников в субботу выехали в Уссурийск.

В состав группы вошли специалисты мэрии и подведомственных учреждений, сотрудники управления по содержанию жилищного фонда, МКУ «Зеленый Владивосток», Владивостокской городской поисково-спасательной службы и другие. Старший в группировке – заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Дмитрий Свитайло рассказал, что работа в Уссурийске будет вестись по двум направлениям.

Дмитрий Свитайло рассказал, что работа в Уссурийске будет вестись по двум направлениям.

Фото: vlc.ru

«Это работа в составе комиссий по установлению ущерба и мероприятия санитарного характера. Едем со своим снаряжением, оборудованием, инструментами. Планируем управиться за пять дней, при необходимости командировку продлим», – уточнил замглавы.

Стоит отметить, что после удара стихии в Приморье введен режим ЧС регионального значения. Со всего Дальнего Востока в край направили дополнительные силы спасателей, технику для просушки домов. В разных муниципалитетах работают комиссии по установлению ущерба, открыты пункты временного размещения и сбора гуманитарной помощи. Многие люди лишились буквально всего, к тому же совсем скоро начинается новый учебный год, соответственно нужно собирать в школу детей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился, чтобы муниципалитеты оказали помощь администрации Уссурийска. Владивосток откликнулся на призыв одним из первых.

Специалисты взяли необходимое оборудования для уборки территории.

Специалисты взяли необходимое оборудования для уборки территории.

Фото: vlc.ru

Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков поделился, что в Уссурийске 19 августа отправился уже второй грузовик с гуманитарным грузом. В этот раз для жителей подтопленного города доставили газовые печки и баллоны. Мэр отметил, что за помощью также обратилась директор одной из школ Уссурийского ГО. Для ребят постарались оперативно собрать все необходимое.

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