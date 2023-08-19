В беде не бросаем: сотрудники мэрии краевой столицы отправились помогать в затопленный Уссурийск

Город сильно пострадал от наводнения. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье продолжают ликвидировать последствия тайфуна KHANUN, обрушившегося на край. Подтопленными оказались многие территории, люди лишились жилья и огородов. Особенно пострадали Спасский муниципальный район и Уссурийский городской округ. На помощь к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации приходят обычные люди, представители власти, предприниматели и сотрудники экстренных служб. Только общими усилиями можно минимизировать последствия наводнения. Не остались в стороне и специалисты администрации Владивостока. 58 сотрудников в субботу выехали в Уссурийск.

В состав группы вошли специалисты мэрии и подведомственных учреждений, сотрудники управления по содержанию жилищного фонда, МКУ «Зеленый Владивосток», Владивостокской городской поисково-спасательной службы и другие. Старший в группировке – заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Дмитрий Свитайло рассказал, что работа в Уссурийске будет вестись по двум направлениям. Фото: vlc.ru

«Это работа в составе комиссий по установлению ущерба и мероприятия санитарного характера. Едем со своим снаряжением, оборудованием, инструментами. Планируем управиться за пять дней, при необходимости командировку продлим», – уточнил замглавы.

Стоит отметить, что после удара стихии в Приморье введен режим ЧС регионального значения. Со всего Дальнего Востока в край направили дополнительные силы спасателей, технику для просушки домов. В разных муниципалитетах работают комиссии по установлению ущерба, открыты пункты временного размещения и сбора гуманитарной помощи. Многие люди лишились буквально всего, к тому же совсем скоро начинается новый учебный год, соответственно нужно собирать в школу детей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился, чтобы муниципалитеты оказали помощь администрации Уссурийска. Владивосток откликнулся на призыв одним из первых.

Специалисты взяли необходимое оборудования для уборки территории. Фото: vlc.ru

Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков поделился, что в Уссурийске 19 августа отправился уже второй грузовик с гуманитарным грузом. В этот раз для жителей подтопленного города доставили газовые печки и баллоны. Мэр отметил, что за помощью также обратилась директор одной из школ Уссурийского ГО. Для ребят постарались оперативно собрать все необходимое.

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