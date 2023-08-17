Власти помогут: Олег Кожемяко ввел режим ЧС регионального масштаба для помощи муниципалитетам Приморья

Первый удар непогоды по краю пришелся 4 августа. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Обрушившиеся на Приморье ливни принесли серьезные неприятности жителям края. Дело не только в затопленных улицах и дорогах, по которым невозможно передвигаться, но и в том, что некоторые остались без жилья и сейчас находятся в пунктах временного размещения, которые развернули во многих муниципалитетах. Для помощи городам и селам губернатор Олег Кожемяко ввел режим чрезвычайно ситуации регионального уровня. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Непогода нанесла удар по Приморью 4 августа. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» синоптики Примгидромета, основные паводкообразующие осадки прошли примерно с 8 по 11 числа. Эти дожди разрушили некоторые мосты в крае, а также отрезали села, из-за чего жителям приходилось добираться до своих работ и домов на лодках. За трое суток выпало от 30% до 97% месячной нормы осадков.

Затопленная детская площадка. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Уже больше недели тайфун KHANUN, продолжает приносить неприятности жителям края, разрушая дома, дороги и мосты. Но расслабляться рано, ведь на погоду в регионе влияет вихрь LAN. По информации специалистов Примгдромета, сохраняются небольшие и умеренные дожди, на востоке и северо-востоке за 12 и менее часов 17 августа ожидается 15-40 миллиметров осадков.

«Главным, первостепенным фактором, максимально повлиявшим на развитие всех событий, стал эффект Эль Ниньо, который, по нашему мнению, начал «работать» в Тихом океане с весны, в результате чего организовалось непрерывное, продолжительное нагнетание влажного тропического воздуха на территорию Восточного Китая и Приморья», – объяснил причины частых дождей в крае главный синоптик Приморья Борис Кубай.

По словам губернатора края, введенный режим ЧС позволит в полном объеме использовать краевой бюджет, чтобы помочь пострадавшим жителям и обратиться за федеральной поддержкой.

Синоптики рассказали, почему край часто топит. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Комсомолка» уже писала о том, что одним из самых пострадавших от наводнения городов стал Уссурийск, а корреспондент редакции пообщался с жителями населенного пункта. Сухих участков здесь почти не осталось, дома людей затопило, пострадало имущество, и теперь они находятся в пунктах временного размещения.

Олег Кожемяко также побывал в Уссурийске и увидел, какие неприятности принесла непогода. Одним из пострадавших участков города стал район Семь ветров. Глава края не мог остаться в стороне и встретился с приморцами, которые попросили Олега Кожемяко помочь им в столь непростой период.

Главный вопрос, который интересовал жителей, почему именно произошло ЧП. Дело в том, что стройка затянулась из-за сильных дождей, которые обрушились на край в июле-августе. Но несмотря на то, что работы тормозила погода, к делу подключился Следственный комитет. Позже в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что на подрядчика завели уголовное дело, потому что он не выполнил условия контракта.

Жители, оставшиеся без крова, сейчас находятся в ПВР. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Виновные будут наказаны. В любом случае сейчас подрядчику необходимо подготовить технику, стройматериалы, определиться с типом грунтов и местом их забора. В рамках режима ЧС будем отсыпать, укатывать эту дамбу, чтобы она отвечала всем требованиям. Мы долго общались с жителями пострадавших районов, понимаем их горе и переживания. Здесь быть безучастным невозможно. Должна быть объективная оценка нанесенного людям ущерба по каждой квартире, дому. Кроме того, как только сойдет вода, необходимо оценить ущерб и составить смету на ремонт детского сада. На время детей распределить по другим садикам», – добавил губернатор Приморья.

Порывом дамбы заняли прокуратура и следственный комитет. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Синоптики Примгидромета отметили, что в южных и западных районах края специалисты зафиксировали наиболее сложную паводковую ситуацию. Так, количество воды в Раздольной превысило норму в семь раз. И не смотря на обрушившееся дожди и недостроенность дамбы, сооружение смогло смягчить удар тайфуна по городу, не позволив осадкам затопить весь Уссурийск.

Чтобы помочь пострадавшим от паводков, в крае ввели специальные выплаты. Каждому члену семьи положено по 10 тысяч рублей, если вода зашла в дом на 10 сантиметров от пола или если есть повреждения конструкции здания. Если у семьи частично повреждено имущество, заплатят по 50 тысяч рублей на человека. В случае полной утраты вещей сумма выплат составит 100 тысяч на каждого. А местные предприниматели могут рассчитывать на льготный заем до миллиона рублей со ставкой под 1% годовых сроком на 36 месяцев.

После информации о приближающемся тайфуне сотрудники АО «ДГК» активно отслеживали прохождение вихря по региону:

«Повреждений и других аварийных ситуаций на теплотрассах по его итогам зафиксировано не было. В данный момент специалисты в рабочем порядке продолжают подготовку тепловых сетей Владивостока, а также Артемовского и Партизанского городских округов к предстоящему осенне-зимнему периоду», – рассказал главный инженер структурного подразделения «Приморские тепловые сети» АО «Дальневосточная генерирующая компания» Алексей Старцев.

В крае ввели специальные выплаты для пострадавших от паводков. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Отметим, что для ликвидации последствий непогоды Приморье получит от Минвостокразвития 340 миллионов рублей.

Напомним, что в городах и селах края развернули пункты временного размещения для жителей, которые пострадали от паводков.

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