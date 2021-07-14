Водолазы и спасатели обследуют реку Анадырка в районе крушения Ан-26 на Камчатке

На Камчатке продолжаются поиски в районе крушения самолета. Фото: 41.mchs.gov.ru.

В среду, 14 июля, на Камчатке продолжились поиски в месте крушения Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Специалистам предстоит прочесать береговую линию в Тигильском районе и обследовать дно реки Анадырка. Спасатели и водолазы ищут оставшиеся обломки самолета, части тел, а также личные вещи погибших при авиакатастрофе людей. Останки пассажиров и экипажа отправляют на генетическую экспертизу в Москву.

В поисковой операции участвуют три группы спасателей, включая водолазов. Работы на местности начались в 15:50 по камчатскому времени (13:50 местное время и 6:50 московское). Как рассказали официальные представители краевого главка МЧС, намечены водолазные спуски и обследование береговой полосы реки Анадырка.

В минувшие сутки спасатели прочесали 14 километров прибрежной линии наземными группами и осмотрели еще 1,4 квадратных километра территории с помощью беспилотника. Водолазы проверили 0,7 километров морского дна. Продолжение поисковой операции запланировано и на четверг.

Самолет не долетел до аэропорта назначения.

Напомним, авиакатастрофа на Камчатке произошла 6 июля 2021 года. В списках погибших числятся все, кто летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Речь идет о 22 пассажирах и шести членах экипажа. Истории этих людей мы сохранили на «доске памяти». По официальной информации, в радиусе крушения самолета удалось найти 23 тела, а также многочисленные фрагменты, которые еще предстоит опознать. Все части уже отправили в Российский центр судебно-медицинской экспертизы.

В Москве также будут расшифровать записи «черных ящиков», которые удалось найти во время поисков. Возможно, что именно аудио с бортовых самописцев поможет пролить свет на трагедию. В качестве основных версий ЧП сейчас рассматриваются неблагоприятные метеоусловия , неисправность самого судна, выпущенного на линию еще в 1982 году, а также ошибки при пилотировании. После расшифровки последних переговоров командира самолета и диспетчера аэропорта Паланы, некоторые эксперты склоняются именно к человеческому фактору. Все точки над «i» в скором времени должны расставить специалисты.

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