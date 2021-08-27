22 года строгого режима: суд не стал менять приговор Антону Мегедю, убившему первую красавицу Кировского района

Антон Мегедь и Дарья Колесникова, Фото: соцсети.

25 августа 2021 года в Верховном Суде РФ состоялось слушание кассационной жалобы Антона Мегедя, осужденного за изнасилование и убийство 17-летней Дарьи Колесниковой, жительницы Кировского района. Суд выслушал все стороны и принял решение оставить меру наказания неизменной.

Напомним, что убийство произошло в ночь с 22 на 23 ноября 2019 г. Девушка пропала после свидания с Антоном. Спустя несколько дней ее тело нашли в реке, на Даше не было нижнего белья. Как станет известно после проведения экспертизы, мужчина сначала изнасиловал девушку, а потом лишил ее жизни, задушив ее же колготками.

По подозрению в совершении тяжкого преступления сразу задержали Мегедя, так как он был последним кто видел Дашу в живых. Девушка называла его братом и считала близким другом семьи, а он мечтал о большем. В тот день после ужина в кафе, между ними произошла перепалка, после чего молодой человек силой затолкнул Дашу в машину и увез в неизвестном направлении. Спустя пару дней тело девушки нашли в реке Уссури. Позже выяснилось, что парень стал склонять девушку к интимным отношениям. Получив отказ, мужчина совершил насильственный половой акт, задушил девушку, а труп скинул в реку.

Поначалу свою причастность он всячески отрицал, уверяя, что не имеет никакого отношения к убийству. Тем не менее следствию удалось доказать, что именно Антон изнасиловал Дашу после того, как она отказала ему в интиме. А убийство он совершил, чтобы избежать наказания.

История стала резонансной после того, когда выяснилось, что на момент убийства мама обвиняемого являлась сотрудником полиции в Кировском районе. Кроме того, на этого молодого человека уже подавали заявление об изнасиловании, но почему-то потерпевшая позже передумала и забрала его обратно. Поэтому родные погибшей девушки очень переживали, что в этот раз родственные связи ему снова помогут. Однако Верховный суд оставил приговор без изменения.

Отметим, что ранее Приморский краевой суд признал Антона Мегедя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием) и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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