Город-призрак: появилось видео опустевшего центра Суйфэньхэ
Появилось видео, на котором запечатлен центр города Суйфэньхэ сейчас. На улице нет ни одного человека и почти нет машин. Жители приграничного городка, который славится бойкой торговлей, сидят по домам и не рискуют выходить на улицу.
После вспышки коронавируса китайские города больше напоминают города-призраки. На улице ни души. Кое-где припаркованы одиноко-стоящие автомобили. На центральной площади непривычная тишина. Жители строго соблюдают рекомендации властей: сидеть дома и не выходить на улицу, ждать улучшения ситуации. Все необходимые товары и продукты доставляет специальная служба на дом.
Видео опустевшего центра Суйфэньхэ.
На видеокадрах запечатлен центр города Суйфэньхэ. Сейчас тут нет ни толпы людей ни обилия машин, только звенящая тишина. Само собой, встала и торговля - туристов из России попросту не пускают через государственную границу. Как долго продлится городское безмолвие - пока неизвестно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Скуплены абсолютно все наши запасы»: из-за страха перед коронавирусом во Владивостоке разбирают маски
Помимо приморцев прилавки аптек помогают опустошить туристы из Поднебесной (подробнее…)
Приморье запасается масками, ко Дню всех влюбленных в край поступит крупная партия
Жаловаться на повышение цен и отсутствие медицинских изделий можно по телефону «горячей линии» (далее…)
Обратная сторона медали: грудничка и его мать грозят депортировать из Приморья в зараженный Китай
Председатель краевой федерации рыболовного спорта вынужден обивать пороги инстанций ради внука [видео]
ПО ТЕМЕ:
Здоровье граждан важнее бизнеса: губернатор Приморья до 1 марта закрыл сухопутную границу с Китаем
Коридоры будут предоставлять только тем, кто не успел вернуться домой, а грузы разрешат только на экспорт, сообщил Олег Кожемяко (далее…)
Фурам из Китая открыли въезд в Приморье, но дальнобойщики рассказали о новой проблеме
Некоторые товары попросту не смогут отгрузить в Китае из-за отсутствия в стране таможенных декларантов (далее…)
КСТАТИ:
В ожидании коронавируса больницы Приморья начали закупать противочумные костюмы для врачей
Медицинские учреждения также заказывают респираторы и пополняют запасы лекарств (подробнее…)
Обратная сторона медали: грудничка и его мать грозят депортировать из Приморья в зараженный Китай
Председатель краевой федерации рыболовного спорта вынужден обивать пороги инстанций ради внука [видео]
В Приморье из-за коронавируса введен режим ЧС
Усиленные меры приняты в двух районах края. Изоляционные пункты в регионе уже начали работать (далее…)
В Артеме ввели режим ЧС из-за двух китайцев, прибывших в аэропорт из Южной Кореи
Медики на месте проверили их на коронавирус (далее…)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»