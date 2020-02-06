Город-призрак: появилось видео опустевшего центра Суйфэньхэ

6 Февр. 2020 2020-02-06T03:53:30+03:00

На улице ни души, все сидят по домам, пережидая эпидемию

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Появилось видео, на котором запечатлен центр города Суйфэньхэ сейчас. На улице нет ни одного человека и почти нет машин. Жители приграничного городка, который славится бойкой торговлей, сидят по домам и не рискуют выходить на улицу.

После вспышки коронавируса китайские города больше напоминают города-призраки. На улице ни души. Кое-где припаркованы одиноко-стоящие автомобили. На центральной площади непривычная тишина. Жители строго соблюдают рекомендации властей: сидеть дома и не выходить на улицу, ждать улучшения ситуации. Все необходимые товары и продукты доставляет специальная служба на дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="960" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759059" frameborder="0"></iframe> Видео опустевшего центра Суйфэньхэ.

На видеокадрах запечатлен центр города Суйфэньхэ. Сейчас тут нет ни толпы людей ни обилия машин, только звенящая тишина. Само собой, встала и торговля - туристов из России попросту не пускают через государственную границу. Как долго продлится городское безмолвие - пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU