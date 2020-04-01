Закрытие городов в Приморье в связи с короновирусом: что планируют сделать власти

1 Апр 2020 2020-04-01T04:47:46+03:00

Закрытие городов в Приморье во время полной самоизоляции прокомментировали в правительстве края

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В связи с введением режима полной самоизоляции в Приморье многих волнует и возможное закрытие городов из-за короновируса, как это произошло в некоторых регионах России. В мессенджерах края уже распространяется подобная информация, редакция обратилась за официальным комментарием к краевым властям.

– Въезд во Владивосток, Уссурийск, Находку и другие города в ближайшие дни перекрывать не собираются. Подобного распоряжения пока не поступало, – сообщила специалист пресс-службы правительства Приморского края.

Стоит отметить, что ввести запрет на перемещение внутри страны, согласно законодательству, может только президент. На данный момент подобных распоряжений не поступало, поэтому ограничений на въезд во Владивосток и другие города Приморского края нет.

Власти Приморья настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в крайних случаях. Подобные меры призваны остановить распространение опасной коронавирусной инфекции. Жителей края призывают позаботиться о своей безопасности и здоровье окружающих во время пандемии. На сегодняшний день в Приморье подтверждено 4 случая заболевания COVID-19. В списках выздоровевших уже есть первая пациентка.

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ИСТОЧНИК KP.RU