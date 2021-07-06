«Катя будет всегда родной»: сестра рассказала о пропавшей на борту Ан-26 Екатерине Поникаровой

Девушка собиралась домой, к супругу и собакам. Фото: принтскрин видео.

Екатерина Поникарова утром 6 июля села борт самолета Ан-26, чтобы улететь из Петропавловска-Камчатского в Палану, домой, к мужу и собакам. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Кроме нее на борту находились 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. Никто из них до сих пор не найден. Надежды родственников увидеть Катю живой тают. «КП» пообщалась с ее троюродной сестрой Милой, она не верит в чудо. В соцсетях так и написала: "Сестра, больше нет тебя"...

– Катя была и будет всегда родной, – говорит Мила.

Карта происшествия.

Напомним, самолет следовал по маршруту город Петропавловск-Камчатский – пгт. Палана. Воздушное судно должно было приземлиться в 15:05 по камчатскому времени, но пилоты перестали выходить на связь непосредственного перед посадкой. Борт исчез с радаров примерно в 8,5 километрах от аэропорта назначения.

Эксперты Росавиации высказали возможную причину ЧП с самолетом. По мнению специалистов, туман и облачность могли помешать благополучной посадке воздушного судна.

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