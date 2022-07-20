В Приморье продолжают восстанавливать разрушенные после ливней дороги

На трассах работают дорожники филиала «Никольский» АО «Примавтодор». Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края.

В Приморье до сих пор устраняют последствия мощных осадков, продолжаются аварийно-восстановительные работы на дорогах, которые пострадали из-за ливней. Полностью открыт переезд в Кавалеровском муниципальном округе, частично – на участках трасс в Уссурийском городском округе, Ольгинском, Пограничном и Ханкайском муниципальных округах. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что специалисты филиала «Никольский» АО «Примавтодор» за короткий срок разобрали мешающие завала. В Уссурийском городском округе движение восстановлено на дороге Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Яконовка. Однако на 3-7 и 16-20 километрах Борисовка – Кугуки – Линевичи со стороны сел Борисовка и Утесное проезда до сих пор нет.

Больше всех от удара стихии пострадал Ольгинский муниципальный округ. Дорожники восстановили проезд на 0-м и 294-м километрах трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. С помощью автосамосвала, грейдера и МТЗ специалисты реконструируют обочины и землеполотно, профилируют дороги. 279-й, 280-й, 282-й километры по-прежнему недоступы, а на 15-м километре проезд невозможен из-за разрушенного моста. Также пути нет на дороге Маргаритово – Моряк-Рыболов.

В Кавалеровском округе дороги восстановили на всех участках. В Ханкайском районе ограничен 8-1 километров трассы Михайловка – Турий Рог – Мельгуновка, легковой транспорт проехать не может.

В Пограничном округе появился проезд на 9-м километре дороги Уссурийск – Пограничный – Богуславка, грузовой транспорт может проехать на 92-м километре Уссурийск – Пограничный – Госграница.

Проезда нет на 1-2 километрах трассы Раздольное – Хасан – Гвоздево в Хасанском округе. Объезд возможен через участок Раздольное – Хасан – бухта Посьет. Действуют ограничения на 4-м, 18-м и 25-м километрах дороги Барабаш – Приморский – Перевозная – Безверхово и 6-м километре Занадворовка – станция Провалово.

Из-за дождевых наводнений приморцы не могут добраться до других населенных пунктов самостоятельно. Жительницу села Кугуки вместе с годовалым малышом эвакуировали на надувной лодке – у ребенка была высокая температура. Пострадавшие от стихийного удара жители края получили компенсации.

К сожалению, не обошлось без трагедий, во время схода грязевых масс погиб двухлетний ребенок.

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