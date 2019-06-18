Океанолог Кусто отправил вопрос Владимиру Путину о «китовой тюрьме»

Известный французский океанолог и защитник Мирового океана Жан-Мишель Кусто отправил 18 июня свой вопрос о судьбе косаток и белух, томящихся в неволе в Приморье, на «Прямую линию с Владимиром Путиным». Кусто попросил российского президента принять окончательное решение об освобождении узников «китовой тюрьмы» и возвращении их в места традиционного обитания.

Жан-Мишель Кусто знает о «китовой тюрьме» не понаслышке. Весной этого года он с командой по приглашению российской стороны побывал в бухте Средняя, а затем разработал рекомендации по выпуску мормлеков. В том числе он настаивал на том, чтобы животных скорее перестали приучать к человеку, а выпуск должен быть там, где их поймали, то есть в районе Шантарских островов.

Известно, что позднее российские ученые предложили выпускать мормлеков прямо в бухте Средняя. А владелец «китовой тюрьмы» продолжает водить туда экскурсии, еще больше приручая китов, чтобы потом продать в океанариумы.

- Уважаемый Владимир Владимирович, для меня была большая честь посетить вашу прекрасную страну и Приморский край в апреле, чтобы вместе с Министерством природных ресурсов и экологии, администрацией Приморского края и учеными ВНИРО оценить состояние здоровья косаток и белух, которые в настоящее время содержатся в бухте Средняя.

Прошу Вас принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы их традиционного местообитания, как было рекомендовано в качестве оптимального варианта российскими учеными Консилиума и нашей международной командой.

Если вы примете такое решение, для меня будет честью лично встретиться с вами и вашей командой, чтобы обеспечить, что выпуск будет успешным, - говорится в обращении от имени Кусто.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 20 июня.

Тем временем в судах Владивостока рассматриваются иски пограничного управления ФСБ к компаниям отловщикам, которые летом 2018 года выловили в Охотском море 11 косаток и 90 белух на продажу в океанариуме Китая. Пока животные зимовали в центре передержки в бухте Средняя, которую зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой», одна косатка и три белухи пропали. По версии отловщиков, они сбежали, правда зоозащитники подозревают, что животные погибли.

Суд оштрафовал за нарушение правил вылова животных компанию «Белый кит» на 28 миллионов рублей, а ООО «Океанариум-ДВ» на 56,4 миллиона рублей. Вскоре суд рассмотрит похожие дела в отношении «Афалина» и «Сочинский дельфинарий». Именно эти компании получали разрешение от Росрыболовства на вылов млекопитающих летом 2018 года для продажи в Китай. Недавно суд Южно-Сахалинска признал эти разрешения незаконными.

Суд по «Афалине» назначен на 19 июня, по «Сочинскому дельфинарию» - на 24 июня. Зоозащитники переживают, что владельцы «китовой тюрьмы» могут объявить себя банкротами и просто открыть вольеры.

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