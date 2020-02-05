Сшейте сами: в аптеках Владивостока советуют не рассчитывать на поставку масок

Повышенный спрос на медицинские маски во Владивостоке из-за нового коронавируса, бушующего в Китае, привел к их дефициту. Как в крупных приморских сетях, так и в мелких розничных точках индивидуальных защитных изделий попросту нет. Власти обещают поставку 100 тысяч масок к 14 февраля, правда опрошенные игроки рынка не столь оптимистичны.

Корреспондент «Комсомолки» сначала связался с представителями организаций системы здравоохранения, а после и лично отправился на поиски крайне популярного товара. Найти маски не удалось, при этом речь идет не о недельном запасе, а о покупке хотя бы нескольких штук. Провизоры не знают, когда медицинские изделия появятся в продаже, поэтому советуют: «Сшейте сами». Поставщики заверяют, что склады пусты, а крупный производитель и вовсе констатировал, что все заказы расписаны до мая.

Первым делом журналист посетил несколько филиалов «Госаптеки» во Владивостоке, в которых маски были замечены не так давно. Сегодня их нигде не оказалось.

– Ожидаем, обещают через неделю, ну я думаю, что навряд ли. Масок нет всего дня 3, но дело в том, что их нет и у поставщиков. Может, конечно через недельку появятся, ну лучше сделайте сами. Сшейте 4 слоя марли, приделайте завязки, и выйдет у вас точно такая же маска, – посоветовала заботливая фармацевт, которая сама, к слову, была в маске.

Среди обилия товаров в аптеке, масок не нашлосьФото: Милана СОКОЛ

Следующей по списку оказалась сеть «Аптека25.РФ». Однако и здесь масок в ближайшие дни не найти.

– Наверное уже неделю как все раскупили. Когда поставка, точно не знаем. По телевизору обещали завезти больше 100 тысяч, надеемся, что нам хватит.

Очереди нет и масок тожеФото: Милана СОКОЛ

Крупная партия медицинских масок действительно должна поступить в Приморье к 14 февраля. Однако, судя по ажиотажу, масок хватит далеко не всем. Да и пока не ясно, как будут распределять эти медицинские изделия и откуда именно ожидается поставка.

В очередной раз сотрудник издания побывал и в самой крупной аптечной сети Приморья – «Монастырев РФ». В нескольких филиалах фармацевты посетовали, что из-за страха перед коронавирусом, местные жители раскупили все остатки. По словам специалистов, масок нет не только на складах, но и у самих поставщиков. Поэтому спрогнозировать следующую поставку представители сети не смогли. Согласно официальному сайту компании, медицинские изделия закончились по всему краю.

Маски закончились не только во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

«КП-Владивосток» также связалась с официальным дистрибьютором масок в Приморье. Компания Сerebrum занимается поставками медицинских товаров, в том числе и средств индивидуальной защиты из Китая. Частичное закрытие границы и крайне повышенный спрос на маски в самой Поднебесной, естественно, отразился на бизнесе поставщика. По словам специалистов компании, маски появятся не раньше, чем через 2 месяца.

Неутешительный прогноз дали и сотрудники торгово-производственной компании «Гекса». Предприятие занимается производством и распространением полимерных материалов, применяемых в медицине, строительстве и других отраслях. Филиалы компании находятся во всех регионах России, завод расположен в Подмосковье.

– Масок нет. Из-за повышенного спроса увеличили объемы производства, но все равно не хватает, наш завод изготавливает маски для всех регионов. К сожалению, до мая масок в свободной продаже не будет, очень большие заказы, график расписан на несколько месяцев вперед, – прокомментировал изданию сотрудник торгового дома «Гекса-Дальний Восток».

Специалисты призывают не создавать искусственный ажиотаж и не скупать маски про запас. Однако на данный момент даже при желании это сделать вряд ли получится. По словам заместителя главы территориального управления Росздравонадзора Татьяны Нестеренко, небольшие партии медицинских изделий поступают в край каждые 2 дня. Крупная поставка ожидается лишь к 14 февраля. Что касается больниц региона, представители Министерства здравоохранения края уверяют, что в учреждениях сформирован 2-3 месячный запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включая маски.

Сообщить о завышенной цене и отсутствии масок можно в территориальное управление Росздравнадзора по номеру: 8 (423) 226-85-39.

Стоит отметить, что в четырех муниципалитетах Приморья уже введен режим ЧС из-за угрозы распространения вируса. Вслед за Октябрьским и Хасанским районами усиленные меры безопасности приняты в Пограничном и Артемовском городском округе. Согласно данным Роспотребнадзора, в крае пока не зафиксировано ни 1 случая заболевания коронавирусом.

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