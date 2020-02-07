Грозит ли Приморскому краю овощной кризис?

Граница с Китаем вот уже пять дней открыта для грузоперевозок в оба направления. В сторону КНР вывозят преимущественно пиломатериалы, в то время как на территорию России ввозят продукты питания, бытовую технику и прочий ширпотреб. Однако участники внешнеэкономической деятельности поговаривают, что не все так просто и вот-вот торговля встанет.

Из-за дефицита китайских продуктов питания и небывалого роста цен на отечественные товары в крае пришлось в срочном порядке открывать границу. 3 февраля было подписано соответствующее распоряжение, и на территорию Приморья вереницей хлынули фуры, груженные фруктами, овощами и прочими продуктами питания. Казалось бы – проблема решена. На прилавки приморья стали поступать свежие огурцы и помидоры, ценник как на импорт, так и на собственное производство постепенно стал снижаться, но...

По большому счету, временно дефицит удалось покрыть за счет того груза, который был готов к отправлению в Россию еще до китайского Нового года. Склады заранее были заполнены товарами, все документы на грузы были оформлены, оставалось лишь ждать открытия границ после праздников. Но тут злосчастная эпидемия коронавируса, из-за которой, фактически, ни одна фура с грузом не смогла покинуть территорию Китая. Первая партия тех самых предновогодних овощей отправилась из КНР в Приморье как раз 3 февраля.

Сразу после закрытия границ цены на овощи взлетели до небесФото: Сергей БАЛАНОВ

Дальнобойщики, впрочем, не спешили радоваться. Помимо того, чтобы просто доставить груз из пункта «А» в пункт «Б», нужна не только фура, но и человек, который, находясь в Китае, оформит документы на груз.

- Понимаете, нужно не только задекларировать товар. Для ввоза в Россию овощей и фруктов нужен фитосанитарный сертификат. А чтобы этот документ получить, нужно отправить образец партии на анализ в лабораторию. Ближайшая к Пограничному лаборатория находится в Харбине. То есть нельзя просто заехать на склад, забрать партию и спокойно провезти ее в Россию, - говорит дальнобойщик Александр.

«Комсомольская правда» уже писала, что без таможенных декларантов и диспетчеров оформить груз не получится. Большинство из них на время празднования Нового года покинули Китай, а после вспышки коронавируса и закрытия границ не смогли вернуться на работу в КНР. Впрочем, многие компании пошли на хитрость.

- Насколько знаю, наша компания отправила работника в Китай по туристической визе. Он полетел самолетом с пересадкой, но где он сейчас и смог ли приступить к работе, увы, не знаю. Руководство об этом особо не распространяется, сами понимаете, нельзя же по туристической визе работать, ну а что делать? Работать-то как-то надо, - добавил Александр.

Сейчас не совсем понятно, когда все таможенные декларанты смогут вернуться к своим прямым обязанностям. Кто-то, возможно, будет на свой страх и риск трудиться по туристической визе. Другие – попробуют договориться и скооперироваться между собой. В любом случае, эта проблема вполне решаема, пусть и не так просто, как кажется на первый взгляд.

Еще одна опасность - Китай ограничил въезд в города и передвижение между ними. Часть складов, откуда возится товар в Россию, находится за пределами города. С них поставки продолжаются. Но есть и склады в городе. Вот только сейчас, после того, как города Китая оказались изолированными, доступ к ним ограничен, российские компании терпят убытки.

- Границы открыты, но пускают только фуры, проехать может только водитель, без сменщиков и пассажиров. Лес, фрукты, овощи возят - склады то не в городах, поэтому нет проблем в вывозе. У нас вот склад в городе, поэтому китайцы сами не могут туда заехать, и он, соответственно, не работает. И наш сотрудник из РФ не может туда поехать, таможня людей в Китай не пускает, - говорит представитель одной из логистических компаний Приморья.

И все же официальные лица продолжают заявлять, что дефицита продуктов не ожидается.

- Сейчас возобновились поставки со стороны Китайской Республики. Товары поступают, но не в таком большом количестве, как прежде, поскольку у них тоже есть свои внутренние ограничения из-за коронавируса. Полки в магазинах будут заполнены этими товарами в привычном для приморцев объёме, - цитирует Vladnews начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина.

При этом неясно, будут ли эти товары продаваться по привычной цене, либо спекулянты вновь попытаются получить сверхприбыль, компенсируя тем самым убытки из-за закрытия границ с Китаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Город вымер мгновенно»: эвакуированные из Китая в Приморье туристы рассказали, от чего они бежали

Все россияне счастливы, что вернулись домой, но большинство из них после вспышки заболевания лишилось работы (подробнее...)

Приехали из Китая: три человека в Приморье заподозрили у себя коронавирус

Всех больных срочно госпитализировали для обследования (читать дальше..)

Еще один район Приморья ввел режим ЧС из-за коронавируса

В муниципалитете находятся три китайца с подозрением на смертельную инфекцию (подробности...)

ПО ТЕМЕ:

Китайцев с подозрением на коронавирус изолируют в специальных пунктах в Приморье

Карантинные зоны откроют в четырех районах края [видео]

Обратная сторона медали: грудничка и его мать грозят депортировать из Приморья в зараженный Китай

Председатель краевой федерации рыболовного спорта вынужден обивать пороги инстанций ради внука [видео]

«Скуплены абсолютно все наши запасы»: из-за страха перед коронавирусом во Владивостоке разбирают маски

Помимо приморцев прилавки аптек помогают опустошить туристы из Поднебесной (подробнее…)

Коронавирус VS бизнес: жители Приморья паникуют из-за неведения после закрытия границы с Китаем

Пока нет никакой ясности, как будет работать рынок во время эпидемии в Поднебесной (подробнее…)

КСТАТИ:

Все, что нужно знать про коронавирус: сиптомы, лечение, профилактика

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (далее…)

Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля

Число погибших от кронавируса в Китае достигло уже 132 человек, но ученые предупреждают – пик распространения заболевания наступит только через 7-10 дней (далее…)

В ЭТО ВРЕМЯ

Образец коронавируса могли передать в Россию тайно

В последние дни в интернете нагнетается истерия вокруг того, что Россия не сможет победить коронавирус и разработать от него вакцину, так как у нас нет образца этого вируса. Но иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что штамм у России уже есть, просто его передачу никто не афишировал (подробнее)

Как получить компенсацию за прерванный отдых в Китае

Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин рассказал Радио «Комсомольская правда», какие компенсации положены тем, у кого отпуск сорвался из-за карантина (подробнее)

Промывать нос и причесываться: Роспотребнадзор рассказал, как спастись от коронавируса

В ведомстве составили памятку для всех россиян, как не подхватить вирус, а также рассказали о том, как не заразить окружающих, если заболели вы сами (подробнее)