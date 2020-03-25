Коронавирус во Владивостоке, новости на 25 марта 2020 года: двое зараженных инфекцией, больше тысячи – на карантине

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на утро 25 марта 2020 года. В регионе зарегистрировано два случая заражения инфекцией. Напомним, что женщины вернулись домой после заграничной поездки.

Одна из них - сотрудница банка, которая была в командировке в Мексике. Приехав на родину, она не сразу самоизолировалась, а сходила на работу. Там женщина успела пообщаться с 30 людьми. Вторая зараженная прибыла во Владивосток с круиза по странам Европы. Она проявила сознательность и сразу ушла на карантин. Обе женщины сейчас находятся в инфекционном госпитале, который базируется в краевой клинической больнице №2. За всеми, кто контактировал с заболевшими, наблюдают врачи.

Вместе с тем, создаются группы розыска, в которые войдут сотрудники полиции Роспотребнадзора и МФЦ. Они займутся определением лиц, которые контактировали с зараженными.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что в числе заболевших коронавирусом – два сотрудника вертолетного завода «Прогресс». Они находятся за границей, поэтому, по данным Роспотребнадзора, новых случаев заражения COVID-19 в регионе нет.

По состоянию на 25 марта, под медицинским наблюдением находятся 1,2 тысячи жителей Приморья. Это те, кто ушел на 14-дневный карантин и самоизолировался.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. По информации пресс-службы правительства, местным жителям не рекомендуют посещать массовые мероприятия. В крупных городах края начали работу мобильные бригады. Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал поручение – отдать здравоохранению машины из гаража правительства и администраций муниципалитетов. В

Кстати, в эфире радио «Комсомольская правда» Анна Симакова, главный инфекционист края, рассказала о том, что коронавирус особо опасен не только для пожилых людей, но и для тех, кто страдает от излишнего веса.

Есть и позитивные новости - по мнению Михаила Щелканова, заведующего научной лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицин ДВФУ, коронавирус уйдет на спад уже летом. Ученый также заявил, что бороться с ним можно при помощи ультрафиолета.

ВАЖНО

Чтобы обезопасить себя от вирусной инфекции, рекомендуется:

– избегать места массового скопления людей

– не трогать лицо немытыми руками

– использовать защитные медицинские маски

– мыть и дезинфицировать руки

– избегать тесных контактов

– находиться на достаточном расстоянии от человека с явными признаками простудного заболевания

При появлении первых симптомов простуды необходимо вызвать на дом врача. А вот идти в поликлинику не нужно. Если заболевание пришлось на вечернее время – вызвать «скорую».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-инфекционист: коронавирус особо опасен не только для пожилых, но и для и полных

Главный инфекционист Приморья Анна Симакова рассказала, кому больше всех нужно бояться коронавируса [аудио]

Сотрудница банка привезла во Владивосток коронавирус из Мексики и явилась на работу

Ее коллег отправили на карантин, а рабочее место продезинфицировали [видео]

В ТЕМУ

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке: заражение подтверждено лабораторно

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке вернулись в город из-за рубежа, сейчас они находятся в инфекционной больнице [видео]

Коронавирус в Приморье завезли из Мексики и из круиза по странам Европы

Оба пациента не входят в группу риска и путешествовали в одиночестве (подробности...)

Ученый из Приморья рассказал, что на самом деле «убьет» коронавирус

Оказалось, что ультрафиолет для COVID-19 практически смертелен [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14