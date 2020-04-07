Число граждан КНР, прокатившихся по Приморью с коронавирусом, выросло до 61

Генконсульство России в Харбине сообщает о том, что за последние сутки еще у 20 граждан КНР, приехавших из Приморья, подтвердился диагноз «коронавирус». Плюс еще у двоих болезнь протекает бессимптомно – Китай с апреля ведет по таким пациентам отдельную статистику. Все эти граждане прибыли из Москвы транзитом через Владивосток и 4 апреля перешли границу через пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ.

Всего же за несколько дней через Приморье проехали уже 61 гражданин Китая с коронавирусом. И это при том, что в самом Приморье по состоянию на 7 апреля зарегистрировано только восемь случаев заражения.

Анализы на коронавирус у граждан КНР берут на родине.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Китайские граждане едут из Москвы на родину через Владивосток обычными внутренними авиалиниями вместе с другими пассажирами. К пункту пропуска «Пограничный» кто-то добирался на автобусах, кто-то нанимал водителя, иногда делались остановки в Уссурийске. И только в Китае прибывших протестировали на коронавирус, тогда и выяснилось, что среди них есть зараженные.

2 апреля стало известно, что вирус нашли у четверых граждан Китая, приехавших из Приморья, 3 апреля список пополнился еще двумя, 4 числа диагноз подтвердился у 13 человек, в воскресенье – у 20. Сегодня Генконсульство России в Харбине подтвердило новые случаи.

В регионе по-прежнему зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом.Фото: Сергей БАЛАНОВ

- За прошедшие сутки в консульском округе официально подтвержден диагноз заражения COVID-19 у 20 граждан КНР. Все они прибыли из Москвы транзитом через Владивосток, переходили границу через пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ 4 апреля. Таким образом, на сегодняшний день в провинции зарегистрированы 62 больных, въехавших из-за рубежа, у которых подтверждено инфицирование новым коронавирусом, - говорится в сообщении от 7 апреля.

В Генконсульстве уточнили, что еще у двух выявленных граждан в Хэйлунцзяне - они также вернулись на родину из Приморья - болезнь протекает бессимптомно. С 1 апреля в ежедневной китайской официальной статистике такие граждане указываются отдельно.

- Всего же в провинции зафиксировано 64 случая, когда болезнь протекает бессимптомно: 62 - у приезжих из-за рубежа, 2 - местных, - отмечают в Генконсульстве России в Харбине.

Олег Кожемяко попросил председателя правительства России Михаила Мишустина запретить транзит граждан КНР из Москвы и других регионов нашей страны в Китай.Фото: Сергей БАЛАНОВ

6 апреля власти Приморья обратились к федеральным властям с предложением о решении проблемы. Ведь объективно нужно прекратить прогулки зараженных китайцев по региону. Так Олег Кожемяко попросил председателя правительства России Михаила Мишустина запретить транзит граждан КНР из Москвы и других регионов нашей страны в Китай. Это поможет минимизировать количество иностранцев, которые въезжают на территорию края. Особенно речь идет о зараженных туристах. А пока власти Приморья втрое сократили количество авиарейсов из Москвы. Теперь в день из столицы во Владивосток будет летать только один самолет.

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