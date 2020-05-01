«Приморцы всегда умели работать сплоченно и самоотверженно»: Олег Кожемяко поздравил жителей края с непростым 1 мая

Глава Приморья поздравил жителей края с 1 мая. Из-за пандемии праздник в этом году проходит в условиях вынужденных ограничений. Олег Кожемяко отметил заслуги работников различных сфер, которые помогают региону в это нелегкое время. Глава края поблагодарил всех за самоотверженный труд и обратился к приморцам с просьбой о соблюдении режима самоизоляции.

– В этом году день всех трудящихся имеет особенное значение. Ведь прямо в эту минуту тысячи людей трудятся, чтобы мы с вами как можно быстрее вернулись к обычному ритму жизни. Все мы прекрасно понимаем, какая сейчас нагрузка на врачах, сестрах, фельдшерах. И мы благодарны им за самоотверженный труд, – поделился губернатор.

Олег Кожемяко напомнил, что на передовой линии в условиях эпидемии находится и работники образования. Учителям и преподавателям приходится учитывать сложившиеся обстоятельства и организовать дистанционную систему обучения, еще до конца не освоенную в регионе.

Со словами благодарности обратился глава края и к работникам торговли, благодаря которым можно приобрести продукты и товары первой необходимости. Отметил губернатор заслуги сотрудников средств массовой информации, которые помогают в круглосуточном режиме доносить важные новости до населения. Естественно не обошлись без внимания и специалисты органов внутренних дел, которые следят за порядком и безопасностью в непростой период.

– И, безусловно, мы благодарны приморцам, которые соблюдали режим и продолжают это делать. Конечно, все мы надеялись, что в майские праздники пик распространения будет пройден, но так сложилось, что праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, и все мы, каждый из нас, своим посильным трудом можем помочь тем, кто не жалея себя помогает нам в этой борьбе. Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с распространением вируса, – констатировал Олег Кожемяко.

По словам губернатора, правительство и главы муниципалитетов работают без выходных, чтобы подготовить антикризисный план для улучшения экономики края и проработать поэтапный выход из режима самоизоляции, который был продлен до 11 мая.

– С Первомаем мы по традиции связываем надежды на лучшие перемены, уверенность в мирной, счастливой и стабильной жизни. Приморцы всегда умели работать сплоченно, самоотверженно, объединяя усилия для достижения общей цели. Уверен, что так же, вместе, мы справимся и с этой непростой ситуацией. Пусть эти весенние дни дадут всем нам новый заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен! Берегите себя и своих близких! С праздником, друзья!, – подытожил губернатор Приморского края.

Напомним, на майские праздники в Приморье усилено патрулирование улиц. Специальные комиссии проверят соблюдение режима самоизоляции, наличие средств индивидуальной защиты и своевременное проведение дезинфекции на предприятиях. Краевые власти просят местных жителей оставаться дома, чтобы избежать очередной вспышки заболевания. От того, как приморцы отнесутся к соблюдению мер безопасности, в целом зависит последующая эпидемиологическая обстановка.

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