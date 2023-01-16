Топ-новостей Приморья от «Комсомолки» с 13 по 15 января

Рассказываем, что произошло в крае с 13 по 15 января. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Пора подвести итоги выходных. «Комсомолка» следила за тем, что же обсуждали в Приморье с 13 по 15 января и готова поделиться самыми громкими новостями с читателями. Рассказываем, что же натворила приморская девушка-блогер, кого разыскивает полиция и какую жуткую находку обнаружили в квартире многоэтажного дома в Артеме. Эти и много других историй читайте в материале dv.kp.ru.

ОБЩЕСТВО

Жительница Приморья незаконно пересекла границу и почти месяц провела в американской тюрьме. Об этом она рассказала в своих социальных сетях. Нетривиальными путями эпатажная дерзкая девушка, которая создает обшивки для автомобильных кресел, добралась до Соединенных Штатов. Парень Анны до сих пор находится за решеткой, а сама она живет у американца.

Следующая новость вызвала интерес у жителей Владивостока. Заместитель главы приморской столицы по вопросам муниципальной собственности Алексей Ляйфер задержан и 15 января 2023 года отправлен Фрунзенским судом в СИЗО на два месяца. Известно, что чиновник обвиняется за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и за крупную взятку. Санкция первой статьи – лишение свободы от 7 до 12 лет, санкция второй – от 3 до 10 лет колонии.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Владивостоке на улице Аллилуева схлестнулись в драке несколько человек в пятницу, 13 января. Дорожные разборки произошли ближе к вечеру прямо посреди трассы, ведущей на Народный проспект и Жигура. Ролик с конфликтом опубликовал Telegram-канал dpskontrol_125rus. На нем трое мужчин в конце перекрестка наносят друг другу удары в основном – по лицу. Кадры и подробности в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

В Артеме 7 января в 16:40 неизвестный мужчина попал под грузовой поезд. Теперь МВД России по транспорту просит жителей помочь опознать погибшего. Все произошло на 12-м километре станции Артем. Мужчина переходил железнодорожные пути по переходу на запрещающий сигнал, когда совсем рядом был поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но наезд предотвратить не получилось. Неизвестный скончался, сейчас его личность пытаются установить.

НЕПРИЯТНО

Полиция разыскивает мужчину, который избивал и грозился выбросить собаку в окно во Владивостоке. Сотрудники ведомства уже изучили видеозапись, на которую живодер заснял свою публичную порку. На записи мужчина проявляет агрессию в отношении животного. Он вытаскивает собаку из шкафа, бросает на пол, избивает, а затем берез за шкирку и подносит к окну. Вероятно, так неадекват пытался запугать животное.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

История, которая вполне себе могла бы стать основой хоррора, произошла в Приморье. В социальных сетях уже активно обсуждают все детали случившегося. Речь идет о страшной находке, которую обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома в Артеме. В центре событий – мумифицированный труп пожилого мужчины. Его, якобы, нашли сидящим на унитазе. Однако все слишком уж преувеличено. В леденящем душу деле разбирался корреспондент «Комсомольской правды-Владивосток».

Транспортная блокада острова Путятина «принесла свои плоды». В пятницу, 13 января, 35-летней женщине стало плохо, обращение в местную больницу не помогло, тогда родные стали искать другие способы спасти родственницу. Однако из-за штормового предупреждения сразу не удалось вывезти островитянку на материк, где ей поставили смертельный диагноз.

Кто виноват в том, что трое детей остались без мамы? И кому теперь предстоит нести ответственность за смерть любимой жены и дочери. Корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» удалось связаться с одной из близких подруг погибшей. Подробности в материале.

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